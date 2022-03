Marcia Silva Llano: Estoy segura que sin el periodismo no puedo sobrevivir

Incansable y apasionada en su profesión, la radialista Marcia Silva Llano considera el ejercicio del periodismo como una adicción favorable, por ello este 14 de marzo sus colegas en Cienfuegos reconocen con el Premio Provincial de Periodismo Antonio Hurtado del Valle, esos años de entrega y dedicación.

Unido a sus admirables valores humanos, Marcia conmueve por esa audacia y el amor sin límites a la profesión.

Para quien en casi cuatro décadas ha ejercido la profesión con responsabilidad, exigencia, entrega y superación, la convicción es un hecho.

«Estoy segura que sin el periodismo no puedo sobrevivir. Pierde todo sentido mi vida», reveló a la Radio provincial en la que permanece hoy activa y en busca de la noticia.

«No concibo despertar y no hacer periodismo. En sueños, incluso, hago periodismo y me lo puedes creer. He escrito reportajes, crónicas, en sueños. Al despertar puedo recordar y escribo rápido esas ideas para que no se me pierdan y han resultado textos coherentes», nos cuenta.