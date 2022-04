Lázaro García: Siempre será el amor

“He andado en el amor, la zona oscura

allá hasta dónde el beso se envilece

mas como el corazón tiene dobleces,

cerrándolo conservo el alma pura”.

(Siempre será el amor/Lázaro García)

La cultura cienfueguera y cubana ha perdido este 15 de abril a un fiel exponente de su música. Lázaro García, fundador de la Nueva Trova en Cuba, ha dejado de existir físicamente, pero su legado humanista y musical perdurará entre quienes lo recordarán siempre.

Ariadna Cuellar Pérez, guitarrista concertista considera que su desaparición física no puede superarse, pero convoca a no dejarlo morir y que renazca en su poesía.

«La partida de Lázaro es para los cienfuegueros, para Cuba en general, un dolor muy hondo. Decir Lázaro García es decir Cienfuegos, y viceversa. Es el rostro coherente de la cienfuegueridad auténtica. Es el compromiso sincero, con su terruño, con su gente, desde la humildad, desde el compromiso, desde el amor. Yo creo que ese es el mayor legado que nos deja Lázaro, independientemente, de su brillante, hermosísima obra artística. Y la mejor manera de honrarlo, es esa, no dejarlo morir nunca. Ahí están sus canciones, ahí está su poesía, ahí está él y estará siempre en nuestro recuerdo y nosotros somos los responsables de que la memoria de esa obra tan linda y ese amor tan grande que tuvo por Cienfuegos y por su patria, perdure por generaciones», expresó la artista local.

Para Roly Martínez, conocido director artístico cienfueguero, Lázaro trasciende por su integridad y calidad humana.

«Lázaro fue una persona que admiré durante toda mi carrera, porque siempre lo he tenido como un maestro, como un guía. Esa persona que siempre que pensaba o me encargaban algún espectáculo sobre todo los 5 de septiembre, fecha histórica de nuestra ciudad, siempre la primera persona que yo iba a buscar era Lázaro García. No sólo por la obra que tenía escrita y dedicada a la fecha, sino porque sentía en él, que me podía guiar, me podía orientar, en todo lo que yo pretendía hacer en cada conmemoración”.

“Yo disfrutaba mucho como director, cuando a él lo buscaba para que me hiciera como director musical. El disfrutaba mucho también trabajar conmigo, me consta, porque decía que mis locuras, mis deseos de hacer cosas diferentes, era lo que le interesaba a él. Eso me llenaba de mucho recocijo(…)”

“Lo voy a extrañar mucho. Fueron muchos años juntos y realmente el legado que nos deja es muy importante, por su bella obra literaria, y musical. Lo que me queda es seguir repartiendo todas las cosas hermosas que aprendí a su lado, del mundo del espectáculo precisamente”.

“A su familia le doy mi mensaje de solidaridad. A su Teresita Chepe, que tanto la quise también y a sus hijos y nietos, a toda la familia que llegue mi más sentido pésame por esta pérdida irreparable de Lázaro García», declaró Martínez a RCM.

Miguel Cañellas Sueiras, destacado intelectual sureño, emocionado recuerda hoy al eterno trovador.

«Hablar de Lázaro, Lazarito. Qué palabras decir que no me duelan, como dice su mismo poema canción. Lázaro para mí es un paradigma y un ejemplo, de una sensibilidad exquisita en todos los aspectos de la vida. Lo conocí desde siempre”.

“Desde que yo nací él estaba allí en mi casa, con su guitarra, con su música, con mis tíos, con todo el mundo. Después en la AHS, su casa y la mía, era la Casa del Joven Creador prácticamente, en Pueblo Griffo todos nos íbamos allá”.

“Lázaro, todo para el arte y para la poesía. Es un gran artista, un gran poeta, de una sensibilidad exquisita, Cienfuegos le debe mucho a su poesía, a su legado. Le deberá por los siglos de los siglos», confesó Cañellas Sueiras.

La doctora en Ciencias Históricas y Profesora de la Universidad de Cienfuegos Alegna Jacomino Ruiz expone la trascendencia artística de Lázaro García.

«Todos conocemos que Lázaro, estuvo trabajando algún tiempo en La Habana, estuvo dirigiendo los Estudios Abdala, invitado por Silvio Rodríguez, del 2004 al 2009. Sin embargo, él decide regresar a Cienfuegos, planteaba que la extrañaba mucho, que casi todos los fines de semana tenía que regresar a nuestro Cienfuegos a cantar en peñas, a estar en ese lugar más tranquilo, en ese hábito que hizo de su vida un caminar paso a paso”.

“Lázaro es de los que piensa y decía, que él no componía por la moda, sino que había valores absolutos y relativos y que los buenos compositores no tenían época(..)En una entrevista que me concediera en 2020, él decía, cuando muera está la música que le gustará a alguien y esas son de las cosas que no te dejan morir. Por lo menos no te olvidan y con eso me conformo(…)”

Lázaro siempre va a trascender. Ha sido ese poeta de la canción sureña, que nos ha engalanado nuestro corazón, nuestra música. Qué hemos amado(..) hemos vibrado también con ellas. Siempre va a estar más allá de esa simple canción, porque esa canción ha sido siempre convertida en poesía, que es lo que más él añoraba y quería”.

“Siempre nuestro Cienfuegos tendrá en sus calles, en su andar cotidiano, la música de Lázaro. Gracias siempre por tenerlas para él y para nosotros», destacó la también Musicóloga.

Otros representantes del sector cultural en Cienfuegos expresan su sentir sobre la irreparable pérdida. Hilda Mola especialista de la Oficina del Conservador dijo:

«Buen viaje maestro Lázaro. Te recordaremos siempre como el hombre que fuiste. Un cantador ferviente a nuestra ciudad, a nuestra Bahía, a su gente. Inspirador de varias generaciones de músicos, de trovadores. Con tu cantar, con tu excelente carisma, con tu ayuda para todos, Cienfuegos está agradecido”.

“Cienfuegos hoy te llora pero siempre te recordará en cada guitarra, en cada acorde, en cada encuentro entre trovadores que hoy iluminan nuestra ciudad, pero siempre tendrán la estrella de tu voz, de ti Lázaro. Querido Lázaro, descanso eterno para ti y mucha luz para nuestra ciudad «, expresó la especialista sureña.

Roxana Aedo, periodista de Radio Ciudad del Mar dedicó sentidas palabras a la partida física del trovador.

«Lázaro García, cienfueguero de pura cepa. Una pérdida irreparable para la Cultura Cubana, para la Trova y para los cienfuegueros que lo adoraban. Y lo seguiremos adorando, lo seguiremos queriendo, porque su música estará siempre entre nosotros”.

“Este cienfueguero de pura cepa, nunca abandonó Cienfuegos, y el Amor siempre fue el amor, quien no lo dejó, abandonar su ciudad, a la que amó hasta sus últimos momentos. Descansa en paz Lázaro, Siempre estarás con nosotros. Tu amor siempre estará presente».