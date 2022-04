📹Lázaro García en Con dos que se quieran: «Más que cienfueguero me siento cubano»

Recordamos al trovador cienfueguero Lázaro García, fallecido el 15 de abril de 2022, en esta entrevista con el cantautor Amaury Pérez en el programa Con dos que se quieran.



«Vivir en Cuba para mí es un privilegio. Ser cubano es lo que me permite a mí soportar, digamos, la subestimación de un provinciano. Porque más que cienfueguero me siento cubano, y ese ha sido el orgullo mío.



Y que el concepto de Patria, de cubano, no se puede, digamos, agarrar por la mano, no es algo concreto, pero está en la familia, está en los amigos, está en la calle, está en el barrio, está en la forma de apreciar los peligros, del sentido del humor y nosotros tenemos una historia también tan linda.



Sé que todo país tiene su historia y cosas de valore.», expresó Lázaro en ese espacio.

Equipo de editores del sitio web de Radio Ciudad del Mar.