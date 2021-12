La materialización de un sueño como derecho humano en Cienfuegos

Mayara Boch Piloto, una madre trabajadora del municipio de Cienfuegos, en la provincia homónima, vio su gran sueño materializado cuando en el mes de febrero del presente año le entregaron una vivienda, reconocida como un derecho humano en la Declaración Universal.

En Las Minas, una nueva barriada de la ciudad cabecera, se encuentra enclavada esa confortable morada, con los requisitos indispensables para vivir.

Boch Piloto contó a la Agencia Cubana de Noticias que en 2018 se le presentó una difícil situación porque debió abandonar el lugar donde vivía junto a su esposo y sus dos niñas, quienes en aquel momento tenían uno y siete años, respectivamente.

A partir de ese momento las cosas se dificultaron, estuvimos alquilados por un tiempo, pero era una opción insostenible porque convivíamos 11 personas en un local de dos cuartos y la pequeña menor es asmática, expresó la técnica de Seguridad y Salud del Trabajo en el Gobierno municipal.

“Un día fui a la dirección de la Vivienda y, como una trabajadora más, solicité un terreno para comenzar a construir y proporcionarle un techo a mis hijas.

“Mi directora en aquel momento le planteó al presidente del Gobierno la situación en la que yo me encontraba, ellos analizaron el caso y todos estuvieron de acuerdo en aprobarlo.

Y un brillo especial asoma en los ojos de Mayara cuando habla de su casa, por la seguridad que representa para ella y su familia, por la garantía que le ofreció el Estado Cubano, el cual tiene como premisa no dejar a ninguno de sus hijos desamparados.

“El día que me informaron me dieron la mejor de las noticias, me dijeron que la decisión no era un terreno ni un subsidio, sino una residencia y esta sería una de las primera que otorgarían de las construidas en la zona.

“Solo tuve que buscar a los albañiles, uno de ellos mi esposo, quien desafortunadamente sufrió un accidente cuando estaban encofrando la placa y estuvo once meses sin poder trabajar.

“Pero una vez más recibí todo el apoyo de mis directivos, ellos enviaron a otros dos constructores para terminar de encofrar, dieron el fino a la obra y gracias a eso hoy tengo un hogar cómodo para mis dos hijas.

“Yo soy un ejemplo de que la obra de la Revolución es inmensa, porque además de la salud y la educación, una necesita un techo propio para los suyos y ya tengo el mío, no puedo estar más agradecida y feliz por la atención que he recibido”, concluyó Boch Piloto.

En La historia me absolverá, alegato de autodefensa de Fidel Castro en el juicio por el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el joven líder cubano describió los problemas fundamentales de Cuba bajo la dictadura de Fulgencio Batista.

Uno de esos asuntos fue la vivienda, pues de una población de poco más de seis millones de personas alrededor de tres millones 500 mil vivían en cabañas, barracones y tugurios sin las más elementales condiciones de habitabilidad.

Sin embargo, después del Triunfo de la Revolución Cubana, el primero de enero de 1959 el panorama cambió con la proclamación de la Ley de Reforma Urbana y los programas para la construcción, con los cuales cientos de cubanos mejoraron sus condiciones de vida.

Cienfuegos se encuentra en este 2021 en el tercer año de la implementación de la Política de la Vivienda, rectorada por el Ministerio de la Construcción, y con la que han sido beneficiadas muchas familias, pues como reconoce la Constitución de la República en su artículo 71, todas las personas tienen el derecho a una vivienda adecuada, así como a un hábitat seguro y saludable.