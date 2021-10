Jóvenes peloteros se disputan un puesto en el Equipo Cuba rumbo a los Juegos Panamericanos Junior

A partir de este lunes 11 de octubre la Comisión Nacional de Béisbol convocará a 27 peloteros menores de 23 años para disputarse un puesto dentro del equipo cubano que participará en los primeros Juegos Panamericanos Junior, a comenzar el 25 de noviembre en Cali, Colombia.

Veinte de ellos se concentrarán desde este lunes en el estadio Latinoamericano de la capital para comenzar los entrenamientos y los otros siete (participantes en la recién concluida Copa Mundial de la categoría) se incorporarán una semana después.

El listado de los convocados aún no se ha hecho oficial y desde ya los aficionados comienzan a barajar algunos nombres, tomando como base el listado de talentos que se confeccionó antes del comienzo de la pasada Serie nacional dentro del marco del programa que dirigió el profesor Franger Reynaldo.

El receptor Andrys Pérez (MTZ), el inicialista y capitán de la selección Guillermo García (GRA), y los lanzadores Frank Abel Álvarez (PRI), Marlon Vega (MAY), Naykel Cruz (MTZ), José Eduardo Santos (SSP), y Kelbis Rodríguez (GRA), son los siete mundialistas que están dentro del rango de edad permitido para esos juegos y son los únicos hasta el momento que están asegurados dentro de dicha preselección y con 99 papeletas para integrar la nómina final de 22 jugadores.

Por otro lado tenemos al receptor Jorge Joan Rojas (PRI), a los jugadores de cuadro Tony Daniel Guerra (PRI) y Darlin Jiménez (GRA), al jardinero Luis Enrique González (CFG), y a los lanzadores Yandi Molina (IND), Alyanser Álvarez (MAY), Mailon Cruz (MAY), y Yosvany Ávalos (CAV); quienes formaron parte de la preselección a ese evento y de no presentar ningún problema físico o de otra índole deben ser llamados nuevamente.

A falta de 12 peloteros para completar el listado, varios nombres están sobre la mesa y una vez más resaltan los de los lanzadores Yunior Tur (SCU) y Yosimar Cousin (CMG), dejados fuera para el evento mundialista por razones no convincentes o no es-clarecidas, que quizás esta vez puedan ser convocados.

Otros talentos, de los muchos que hay en Cuba, esperan por el llamado y entre ellos pudiéramos nombrar a los máscaras Ariel Pestano Jr (GRA) y Jesús Daniel Olivera (MTZ), los jugadores de cuadro Juan Carlos López (VCL), José Carlos Gonzáles (SSP), Yansel Reyes (ART), José Manuel Fontes (SSP), Leosbani Pérez (CAV), y Luis Ángel Rojas (IJV), así como a los jardineros Roider Martínez (PR), Félix Jesús Rodríguez (CFG), Mailon Tomás Alfonso (VCL), Dailer Peña (LTU), o al jovencito capitalino Cristian de Jesús López (IND)

En la lomita quedan algunos serpentineros con calidad para hacer el grado. Son los casos de Saydel Peña (ART), Juan Sebastián Contreras (CMG), Darien Creach (GRA), Pedro Portuondo (SCU), Dairon Mena (GTM), Alexander Valiente (GTM), y uno de mis favoritos para esta convocatoria: Raymond Figueredo (IND)

El veloz industrialista, aunque no jugó la última campaña por encontrarse fuera del país, posee una de las rectas más potentes entre todos los contendientes, estuvo desarrollándose en algunas academias de República Dominicana y podría ser de mucha ayuda para este equipo.

(Con información de Tribuna de La Habana)