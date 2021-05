José Alberto El Canario estrena nuevo single junto a músicos cubanos

El reconocido cantante dominicano José Alberto «El Canario» estrenó el primer sencillo de su nuevo disco, en el que cuenta con acompañamiento musical cubano.

“Rodando por el mundo” es el título de este tema que desde hoy está disponible en las plataformas digitales, así como su audiovisual promocional, un video lírico que ya está accesible en el canal oficial de YouTube del artista.

De acuerdo con una nota de prensa, el single además da nombre a la más reciente producción discográfica de El Canario, que verá la luz próximamente, y que se trata de un fonograma dedicado en su totalidad al bolero, y que contiene nueve canciones y dos bonus tracks.

Según ha asegurado el artista, «con este disco se cumple un sueño que tenía hace mucho tiempo. Yo siento una gran pasión por el bolero, que es de los géneros románticos el más universal. Al bolero debo muchos momentos de felicidad. Con esta producción, no estoy más que siendo recíproco con un género que me ha dado mucho y que me apasiona».

Cuba fue esencial para la realización de este disco, pues en él José Alberto se hizo acompañar musicalmente por los grupos santiagueros Azabache y Los Guanches, con una participación muy destacada del legendario trovador santiaguero Alejandro Almenares y la colaboración del Magic Sax Quartet y músicos de la Orquesta Sinfónica de Oriente.

Ha sido una experiencia bien bonita esta de acompañar a José Alberto El Canario en este disco de boleros. Me gusta mucho como suena, me siento muy a gusto con su sabor a serenata. El bolero es algo demasiado lindo, emocionante, declaró Armando Machado director de Los Guanches.

Rodando por el mundo es el nombre popular en toda Latinoamérica de «¿Por qué ahora?», un bolero de Bobby Capó que fue grabado por primera vez en 1956 en Puerto Rico por Vitín Avilés y que ha sido muy popular en versiones de Billos Caracas Boys, en Venezuela; Marco Antonio Muñiz, en México; y en Cuba por la orquesta Yakaré de Bayamo, refiere el documento.

Un tema con una larga historia y significación, razones de sobra para ser el primer sencillo en ver la luz de este disco que, según declaró El Canario, es también una forma de aportar al empeño de Cuba y México para que próximamente se declare al bolero como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La producción musical de este fonograma también contó con los cubanos Geovanis Alcántara y Alden González, quienes asumieron el reto junto a José Raposo y Martha Cancel, en un trabajo conjunto; y el CD fue grabado en estudios de Santiago de Cuba, La Habana, Miami, Nueva York, Santo Domingo, San Juan, Bogotá, Ciudad de México y Madrid.

El Canario cuenta, además, con invitados de lujo como los puertorriqueños Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Charlie Aponte; el colombiano Jorge Celedón; los dominicanos Milly Quezada y Sergio Vargas; y el cubano Pablo Milanés.

Estoy muy feliz porque se han sumado muchos grandes colegas a este lindo proyecto y porque hemos logrado exactamente el sonido que queríamos. Ahora solo queda enamorarse, añadió El Canario.