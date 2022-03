Jorge Misas: un joven cienfueguero de estos tiempos

Jorge Misas Hernández es sin dudas un joven cienfueguero consagrado a Revolución, de esos que no desfallecen en la contienda.

Radio Ciudad del Mar tuvo la oportunidad de conversar con este profesor de Psicología de la Universidad de Cienfuegos (UCF) «Carlos Rafael Rodríguez» y Secretario General de la Unión de Jóvenes Comunistas en el Alma Mater cienfueguera.

¿Desde pequeño tenías bien marcado tus principios humanos y políticos?

«Si, desde pequeño mi familia y los maestros han tenido la altísima responsabilidad de marcar y definir mis principios humanos y políticos. Siempre he recibido una conducción por el camino de hacer el bien, no importa las consecuencias que me traiga».

¿Qué fue lo que te impulsó a ser un joven revolucionario de estos tiempos?

«Los jóvenes nos parecemos más a nuestro tiempo que a nuestros padres, pero no se puede olvidar la formación que nace desde la casa, la que me llevó asumir en cada momento de vida de un postura y decisión por mi país.

Soy de los utópicos que tal vez piensa que los jóvenes podemos hacer lo que nos propongamos y por eso le doy mucho interés a construir el país que quiero para mi generación, mi familia y para la que quiero construir en un futuro. Por eso veo y siento como mía la responsabilidad de ser un joven de estos tiempos y aportar cada día a ese sueño de país que todos aspiramos».

Julio Antonio Mella decía que “todo tiempo es corto para hacer“. Esos grandes jóvenes de su tiempo son una bandera de dignidad y decoro en la que Jorge Misas Hernández se ve reflejado.

Cada día cuando sale a cumplir con sus funciones y obligaciones, ya sea como parte de la sociedad, como profesor universitario o como joven militante revolucionario.

Durante tú extensa carrera de logros y reconocimientos en la UCF, primero como estudiante y luego profesor ¿Qué es lo que más te ha marcado en la vida?

«La Universidad de Cienfuegos es mi casa grande, en ella convivo desde pequeño y siempre anhelé estudiar y ser parte de ella, pero lo que más me ha marcado de ella ha sido su historia, sus muros, sus trabajadores y estudiantes, en la cual he conocido el camino de la verdad y la justicia, en la cual tengo a mis amigos y compañeros, en la que mis profesores han marcado un antes y un después en mi. Esa es mi universidad, donde al caminar por los pasillos siento que es un sitio de respeto y admiración al ser parte de ella».

¿Satisfecho por lo alcanzado hasta ahora?

«La meta tiene que ser más alta cada día, pero sí, hasta ahora me siento satisfecho por los resultados alcanzados tanto académicos, investigativos y político. Pero muchos son los planes y metas que desbordan el entusiasmo cada día por aportar más y ser un mejor profesional, de esos de los que Cuba necesita y demanda».

En otro momento añade que le agradece a la familia, a sus amigos, compañeros, profesores, pero sobre todo a esta hermosa obra que es la Revolución Cubana que le ha permitido superarse y llegar aquí.

Entre las cualidades que caracterizan a Jorge Misas sobresalen la responsabilidad, la bondad, el humanismo, la solidaridad, la exigencia y la amistad. Todas ellas juntas hacen su actuar diario ante los retos que la vida, la profesión y el país lo demandan.