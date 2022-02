Inhabilitan Fuerzas Armadas Rusas instalaciones militares de Ucrania

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ofreció este jueves un mensaje acerca del operativo militar lanzado por Rusia para defender Donbass. En el comienzo de su discurso, el mandatario estadounidense acusó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de ser “agresor” y resaltó: “Hemos sido transparentes con el mundo, hemos compartido evidencia desclasificada sobre los planes de Rusia, ciberataques y falsos pretextos”.

“Hoy estoy autorizando fuertes sanciones adicionales, y nuevas limitaciones sobre lo que se puede exportar a Rusia”, declaró el mandatario estadounidense.

En particular, Biden anunció sanciones contra varios bancos, con activos valorados en un billón de dólares, incluido el VTB, con 250 000 millones de dólares en activos. “Cada activo que tienen será congelado”, resaltó.

Asimismo, el mandatario indicó que ha conseguido una postura coordinada con los líderes del Reino Unido, la Unión Europea y Japón. “Acabo de hablar con los líderes del G7 esta mañana y estamos total y completamente de acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, para ser parte de la economía global”, señaló.

Otro objetivo de las sanciones estadounidenses son las compañías estatales rusas, cuyo acceso al mercado de deuda será bloqueado. Además, Washington restringirá la mitad de las importaciones tecnológicas, así como el comercio de ciertas mercancías, para prevenir la modernización de la industria rusa.

Asimismo, Biden anunció un nuevo despliegue de fuerzas terrestres y aéreas en el flanco oriental de la OTAN, aunque reiteró que las tropas estadounidenses no participarían en un conflicto directo en Ucrania. “Nuestras fuerzas no participan ni participarán en el conflicto”, aseguró. “Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y a tranquilizar a esos aliados en el este”, subrayó.