Informan sobre inestabilidad de leche en polvo para niños y distribución del café

Como se ha venido informando a nuestra población durante los últimos meses por el Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria, se realiza una actualización del comportamiento de la distribución de leche en polvo para los niños menores de 7 años, lo cual se ha concluido en el mes de enero en todo el país y se puntualizan las acciones necesarias para asegurar la distribución correspondiente del mes de febrero.

Se considera importante resaltar que la distribución en algunos territorios se ha visto fraccionada por lo que ha sido necesario incluir leche de otros mercados no tradicionales, generando cambios en su modo de preparación, lo cual se ha informado territorialmente a la población implicada. Hay otro grupo de consumidores como las personas que tienen dietas médicas que no ha sido posible su entrega a partir de no disponer de financiamiento para asegurarlas.

Este sistema empresarial agroalimentario tiene también la responsabilidad de distribuir el café de la Canasta Familiar Normada, presentando problemas de distribución en los meses de diciembre y enero. Aún cuando se ha cumplido la producción nacional, hay un nivel que se asegura con café importado que no ha arribado al país por las dificultades existentes con las navieras.

Informa la dirección del Grupo Empresarial que se ha concluido el procesamiento industrial del café en el día de hoy y se trabaja en la distribución de los territorios faltantes antes del cierre del mes de enero.