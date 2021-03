Informa Bandec Cienfuegos sobre cierre de sucursal y otros ajustes

Debido a la situación epidemiológica de Cienfuegos por causa de la COVID-19, la sucursal del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en el municipio de Palmira, se encuentra cerrada hasta nuevo aviso, informó Anay Terry Tejeda, especialista de Comunicación y Marketing de la dirección provincial de esa entidad bancaria.



Las oficinas No. 4821 y 4831 de la ciudad cabecera —conocidas como las de las calles de San Carlos y Argüelles, en ese orden— prestan sus servicios en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 12:00 meridiano.



Terry Tejeda sugirió a la población la idea de postergar los trámites bancarios no urgentes y, siempre que sea posible, operar a través de los canales de pago electrónicos. “Estos servicios están disponibles para personas naturales y jurídicas y favorecen el distanciamiento físico”, acentuó.



También exhortó a utilizar los diferentes canales de comunicación no presenciales ante cualquier duda o planteamiento sobre los servicios bancarios. Con tal finalidad, los clientes pueden acceder a los perfiles institucionales de Bandec Cienfuegos en Facebook y Twitter, así como al correo electrónico atencionalcliente@dpcf.bandec.cu.



“Cuidar de nuestros trabajadores y clientes es una prioridad. Por tal motivo, instamos a cumplir con las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio y la propagación de la Covid-19”, expresó Terry Tejeda.