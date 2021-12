“I´m not your slave” propuesta visual del Palacio Le Blanc

“I´m not your slave” o “Yo no soy tu esclavo” es la nueva muestra visual perteneciente al joven artista de la plástica Alberto Jorge Veloz Fonseca abierta al público en el Palacio Le Blanc de Cienfuegos.

“Yo no soy tu esclavo” surge de una vieja inquietud de su creador y forma parte de la serie “Cimarrones del Siglo XXI” con una solidez tanto formal como conceptual de altos quilates al decir del artista visual Juan Karlos Echeverría Franco.

“La muestra nace desde una perspectiva muy personal de qué es ser afrocubano, la africanidad, la importancia de saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y todas las adversidades que hemos sufrido por el camino”.

“Un documental dedicado a la figura de James Arthur Baldwin, luchador incansable por los derechos civiles en el Siglo XX junto a Martin Luther King Jr, Medgar Evers y Malcom X me llevó a pensar en esta propuesta ya que Cuba también advierte las influencias africanas, en todas las manifestaciones de nuestra cultura.”

“El individuo es parte principal en mi obra, siempre me he concentrado en reflejarlo en mi trabajo. No son más que retratos incluidos en un catálogo que llevo en mi mente.”

“Quise volver a las raíces, por eso, volví al dibujo como la base del diseño, la pintura, la escultura…necesitaba saldar una deuda conmigo mismo. Recurrí a la técnica mixta; retratos hechos con carbón vegetal con un fondo rojo hecho al óleo.”

“Por tanto, la exposición no es más que un homenaje desde el dibujo (para nada sujeto a normas académicas) a esos cimarrones del Siglo XXI que siguen luchando por los derechos, por el entendimiento y por el diálogo.”