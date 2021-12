Encuentran en Costa Rica una especie de abeja que evolucionó para comer carne

La dieta de las abejas buitre no es el único aspecto en el que son inusuales, añadió. Aunque no puedan picar, no todas son indefensas y muchas especies pueden causar serias molestias . Mientras algunas especies son realmente inocuas, hay otras que pican e incluso puedenque causan ampollas y provocan la aparición de dolorosas llagas en la piel, destacan los investigadores.