Educación Superior: Continuidad del curso escolar y avances del próximo

Al comenzar su intervención en la Mesa Redonda, el Dr. José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior, comentó sobre la nueva modelación, a partir del análisis de expertos del Ministerio de Salud Pública, de posibles escenarios para la continuación del curso escolar, cuyo reinicio podría ser en septiembre.

El diseño, explicó, está conciliado con el sistema de educación general precedente. “Dependemos incluso de la terminación del grado 12, para el nuevo ingreso. Por tanto, la modelación es resultado de un estudio conjunto”.

No hemos cerrado las universidades, insistió. “Pero este es un diseño realizado en conjunto con otros organismos formadores y con determinada incertidumbre”.

Recordó el curso pasado, cuando los estudiantes desarrollaron sus procesos de culminación de estudios, pero fue un proceso muy complicado y no se cumplió del modo que se había diseñado. No obstante, de un modo u otro, las universidades no se han detenido. Los procesos sustantivos avanzan, incluso en el pregrado.

“Pudimos concluir el curso pasado con sus procesos esenciales: nuestros estudiantes de años terminales pudieron graduarse y comenzar a trabajar, y desarrollamos un proceso de ingreso a la educación superior muy complicado”, relató.

Esos muchachos de primer año, dijo, están ansiosos por comenzar la universidad. No obstante, en muchos de nuestros centros universitarios avanzan determinados procesos de introducción a los conocimientos para ellos.

Saborido destacó cómo el sector universitario se ha vinculado a la ciencia, la innovación y la solución de problemas en el país.

“En el posgrado, continuamos la formación de máster, doctores, especialistas y cuadros. Trabajamos en el desarrollo territorial, formando cuadros en los territorios”, agregó.

En el caso de los procesos de formación, desde inicios de año el objetivo ha sido adelantar donde fuera posible. “No todas las provincias tuvieron la misma situación, unas pudieron hacer más, otras no han podido adelantar nada, sobre todo aquellas que tienen el reto de funcionar como centros de aislamiento para el enfrentamiento a la pandemia”, detalló.

Al cierre del fin de semana, el sistema de educación superior contaba con 71 de centros de aislamiento y 19 000 personas -entre estudiantes y profesores- vinculadas a tareas de impacto. “Incluso han respondido a estas tareas estudiantes de primer año”.

El ministro defendió como principio básico que lo que se haga tenga calidad, sin que exista ninguna discriminacion. “Nadie debe sentirse desamparado, ni en el acceso a las tecnologías ni en la educación a distancia. Lo que estamos haciendo es para todos en igualdad de condiciones”.

Asimismo, dijo, defendemos un grado de presencialidad en los procesos. “Quizás no es lo mismo un primer año que uno terminal en estos términos. Pero nosotros defendemos una formación integral, donde el estudiante está bajo la influencia de todo un sistema y una vida diaria en la universidad que forma valores en colectivo”.

La actividad presencial en primer año es determinante, insistió Saborido. Es un estudiante que cambia de sistema, que se enfrenta a cuestiones novedosas y necesita estar en el aula.

No funciona igual para quienes están en los últimos años, porque esos jóvenes tienen una carga de docencia más baja y muchos suelen vincularse a los futuros centros de trabajo, donde incluso realizan su ejercicio de culminación de estudios.

Sobre el reinicio del curso escolar, el ministro de Educación Superior explicó que, a partir del avance de la vacunación en el país, se prevé que “tengamos una situación distinta en septiembre para terminar el año 21 y plantearse entonces, cómo desarrollar el año 22. Quizás no en todas las provincias suceda al mismo tiempo”, indicó.

¿Qué va a pasar con los exámenes de ingreso? Según explicó Saborido Loidi, los jóvenes se prepararán entre septiembre y enero.

Destacó que durante este año, la pandemia obligó a avanzar en el uso de las tecnologías en la docencia, “como no lo habíamos hecho ni en 10 años. Aunque, –puntualizó– una cosa es el acceso a la información y otra el conocimiento”.