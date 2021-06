Editorial: Cuba saca lo mejor y sigue adelante

El reclamo internacional de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba volvió a ocupar hoy a la Asamblea General de la ONU, que ya manifestó su rechazo a ese mecanismo en 28 ocasiones anteriores, pues desde 1992, la mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas se expresan a favor del levantamiento de esa política, mientras países como Estados Unidos e Israel quedan aislados con su voto en contra de terminar con el mecanismo unilateral.



El cerco norteamericano es la causa principal por la cual la isla no logra materializar sus planes de desarrollo sostenible y la completa consecución de la Agenda 2030, incluso bajo el mandato de Donald Trump, la Casa Blanca lanzó más de 240 medidas coercitivas unilaterales y sanciones contra Cuba, las cuales siguen vigentes hoy.



Con esas acciones, Washington desoyó los llamados desde Naciones Unidas, del secretario general, António Guterres, y de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quienes convocaron al levantamiento de las mismas en medio de la pandemia.



De abril a diciembre de 2020, el bloqueo causó pérdidas a Cuba en el orden de los tres mil 586,9 millones de dólares, lo que sumado a las afectaciones del período anterior, asciende a un total de nueve mil 157,2 millones de dólares.



En medio de este torbellino, Cuba no ha estado sola. La bandera cubana ha ondeado en las caravanas que, en más de 50 ciudades del mundo, varias de ellas estadounidenses, han tendido puentes para reclamar el fin del bloqueo, y para llamar al actual presidente Joe Biden a revertir las medidas que su predecesor impuso contra nuestro país.



El bloqueo separa, asfixia y hostiga. Sortear las vicisitudes que de él se derivan no ha sido tarea fácil sino un empeño donde el papel primordial lo ha tenido la resistencia del pueblo cubano y su indeclinable decisión de defender la Patria libre, soberana e independiente.



Cada cubano y cubana, dentro y fuera del país, ha vivido en carne propia el ensañamiento injusto y desproporcionado del gobierno de una nación que no concibe la idea de un modelo alternativo en sus propias narices.



Cuba y el mundo dicen NO. Por 29 ocasiones consecutivas el reclamo de la casi totalidad de la comunidad internacional en Naciones Unidas con 184 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, se pronuncióde manera abrumadora por la eliminación del bloqueo.

Volvimos y volveremos a la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras exista el Bloqueo. Porque respetamos a la comunidad internacional, tanto como la desconoce e irrespeta el imperio. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez, June 23, 2021

El camino ha sido largo, durante los últimos meses Cuba ha lidiado con una pandemia sin precedentes. Sufrimos también un bloqueo económico que se ha hecho cada vez más abarcador y estricto. El Gobierno de Estados Unidos escogió ponernos las cosas más difíciles, nosotros decidimos reinventarnos; señala un mensaje de la Televisión Cubana.



Y continúa: A pesar de los desafíos trabajamos para controlar la COVID-19, redujimos el número de muertes y desarrollamos cinco candidatos vacunales. No es suficiente, queda mucho por hacer, pero nuestros médicos, nuestros científicos, nuestra gente sigue escogiendo poner al mal tiempo, buena cara. Sacar lo mejor, salir adelante. Así pensamos.