La capacidad de amar es la única que hace al hombre verdaderamente feliz

Bien difícil resulta en estos tiempos de pandemia y carencia hablar de felicidad y ser comprendido, pero más difícil es renunciar a lo que para todos es un propósito definido de vida.

Este sábado 20 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Felicidad, instituido el 28 de junio de 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con celebración por primera vez un año después, como reconocimiento del importante papel que desempeña la misma en la vida de las personas de cualquier parte del mundo.

Sin embargo, la felicidad hoy está seriamente amenazada. El camino hacia la misma requiere de valores fundamentales como la amabilidad y la compasión, el respeto y la paz, especialmente en tiempos de crisis como la actual por el nuevo coronavirus.

No obstante todos podemos contribuir a llegar a esa felicidad cuanto antes, desde el que permanece en casa y sigue las pautas de la Organización Mundial de la Salud de aislamiento social; el personal de la Salud, hospitalario e investigador que está haciendo sacrificios y arriesgando su vida hora tras hora, hasta las personas que están expuestas ofreciendo servicios básicos.

La efeméride, instituida por la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno, reconoce además la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, y el bienestar de todos los pueblos.

El origen del Día Internacional de la Felicidad ocurrió en el Reino de Bután, un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera del Himalaya, el que propuso este día a la Organización de Naciones Unidas, partiendo de la posición del rey de Bután, quien con solo 16 años, decidió que la filosofía de su gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos. Y para ello inventó el concepto de Felicidad Nacional Bruta, en vez del Producto Interno Bruto.

Aunque suene a una utopía, no lo es, la felicidad sí es posible. Comencemos todos a pensar que es un derecho universal y no una simple quimera, difícil de alcanzar. Desde hoy podemos empezar a dar un NO al egoísmo como nos ha llamado EL presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, en reciente declaración.

«La capacidad de amar, es la única que hace al hombre verdaderamente feliz». Sentenció nuestro José Martí. Pongamos su pensamiento en práctica, más aún en tiempos de COVID-19.