Cuba refrenda disposición a dialogar con Estados Unidos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, refrendó hoy la disposición de la isla a dialogar con el gobierno de Estados Unidos, a despecho de las posiciones divergentes entre ambas partes.

El gobernante suscribió en Twitter un pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro:

No es necesario enfatizar lo que siempre #Cuba ha dicho: no tememos dialogar con EE.UU., afirmó Fidel Castro el 5 de abril de 2009.

No necesitamos tampoco la confrontación para existir, como piensan algunos tontos; existimos … porque creemos en nuestras ideas y nunca hemos temido dialogar con el adversario, rememoró Díaz-Canel sobre el ideario de Fidel Castro.

