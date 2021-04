Comunidad cubana en Panamá dona jeringuillas a la Isla

Cubanos residentes en Panamá e istmeños solidarios con Cuba costearon 120 mil kits de jeringuillas y agujas para apoyar la vacunación contra COVID-19 en la Isla, cuyo primer cargamento enviarán este domingo.



En un vuelo operado por Cubana de Aviación viajará a La Habana parte del donativo, cuya iniciativa partió de la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá (Amcrp), a la que se unió la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba y otros panameños, quienes aportaron los fondos para la compra.



Jorge Guerra, miembro de la directiva de la comunidad cubana en el Istmo, quien se encuentra en La Habana, entregará esta primera partida a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la nación antillana para que dispongan su uso donde sea necesario.



Humberto Pérez, también integrante de la dirección de la Amcrp, dijo a Prensa Latina que la idea surgió entre los coterráneos residentes en Canadá, que ellos secundaron y conoció que en otros países de América y Europa, las comunidades cubanas residentes comenzaron similares esfuerzos.



Una carta de las organizaciones participantes en Panamá, dirigida a sus ‘queridos hermanos’ cubanos, informó de la entrega de este ‘modesto aporte de jeringuillas y agujas para que sean usadas en la inmunización contra la Covid-19.



‘Esperamos que este modesto aporte alivie un poco en momentos tan difíciles, cuando el criminal bloqueo contra la familia cubana arrecia’, expresa la carta.



La misiva asegura que ‘no descansaremos ante tanta injusticia’, la cual seguirán denunciando, al tiempo que continuarán el apoyo a la población de la Isla ‘cuando hay quienes predican por la división de la sociedad cubana y tratan de alejar a los cubanos de bien del sentir de su pueblo’.



El mensaje de aliento asegura que existe unidad ahora y así será en el futuro, al tiempo que reafirma que ‘nunca dejaremos de ser cubanos ni de sentirnos orgullosos de ello. Sepan que nunca dejaremos de tender Puentes de Amor’, concluye.



El gesto, a juicio de observadores locales, cobra un particular significado por la crisis económica que sufre esta nación centroamericana, la cual repercute en las propias familias de quienes decidieron inspirarse en el pueblo cubano y ‘compartir lo que tienen, no entregar lo que les sobra’, porque en estos tiempos más bien no alcanza. (Fuente: PL)