Comenzó Conferencia Internacional de Normalización EEUU-Cuba

Según los organizadores del encuentro de solidaridad que se celebra en Nueva York, Cuba está en medio de un debate nacional que abarca unas 78 mil reuniones en los recintos electorales sobre un nuevo conjunto de leyes llamado «Código de la Familia».

Estas revolucionarias leyes, con más de 400 artículos, incluyen la protección del derecho de todas las personas a formar una familia sin discriminación, actualizan la definición legal de las instituciones familiares, con modelos inclusivos y no estrictamente heteronormativos, serán analizados en la cita.

El panel cuenta con la Delegación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU 66, que encabeza su secretaria general, Teresa Amarelle.

Los participantes abordarán por qué es necesario construir la solidaridad con el movimiento de mujeres de Cuba para acabar con el bloqueo estadounidense.

Entre los panelistas se encuentran Jan Strout, Colaboración de Mujeres Estadounidenses y Cuba y Mujeres Unidas: ¡Organizando para un futuro feminista global!, Kathryn Trujillo-Hall, Fundadora de Birthing Project, USA y Embajadora de la Federación Internacional de Género y Derechos Humanos (FIGHR), entre otras figuras.

Posteriormente, los participantes en el foro verán la proyección de la película «Cuba en África», que muestra la dramática historia no contada de 420 mil cubanos -soldados y maestros, médicos y enfermeras- que lo dieron todo para acabar con el régimen colonial y el apartheid en el sur de África.

Otros de los paneles abordara la igualdad de género, clave para afrontar el cambio climático en Cuba, con la participación de la Delegación de la FMC ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU 66.

Asimismo se presentarán otros temas como «El enfoque de Cuba ante la crisis climática y Tarea Vida», por parte de Helen Yaffe, profesora de Historia Económica y Social de la Universidad de Glasgow y respetada especialista en estudios cubanos.

«Un mundo mejor es posible – Yolanda Winds», será otro tema que abordara Isabella Borgeson, becaria de política exterior del Centro Ella Baker para los Derechos Humanos y artista de la palabra premiada.

En horas de la noche se efectuará una concentración contra la guerra económica y política de Washington contra la soberanía cubana, entre cuyos oradores estarán representantes miembros de la Misión de Cuba ante Naciones Unidas y de la FMC y Carlos Lazo, fundador de Puentes de Amor.

Asimismo, participará Chris Smalls, organizador principal del sindicato de Amazon que lucha por organizar el almacén gigante JFK8, en 2022 con Building Bridges to Cuba With Cuban Labor y LA Hands Off Cuba Coalition.