Clausura con presencia de Esteban Lazo visita parlamentaria a Cienfuegos

“No sólo a sembrar mucho sino a producir mucho”, convocó Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante recorrido por áreas de la Unidad Empresarial de Base Integral, perteneciente a la Empresa Agropecuaria Horquita, ubicada en el cienfueguero municipio de Abreus.



Acompañado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, el titular del Parlamento cubano se interesó por los rendimientos agrícolas, el potencial de las siembras y señaló que “la calidad se impone hoy más que nunca en la Agricultura” pues todavía se importan muchos de los alimentos que en el país se pueden producir.



Lazo Hernández, insistió en la diversificación de los cultivos, de los que en Juraguá se potencian el plátano, la yuca, la frutabomba y el tomate, este último con 26 hectáreas plantadas en el mes de septiembre. Rolando Pérez Ramos, director de la Empresa Agropecuaria Horquita, aseguró que para noviembre deben estar selladas la totalidad de las tierras y “con el máximo de rendimientos”- a decir del presidente del legislativo.



El empleo de la ciencia aplicada a la producción, la puesta en marcha de inversiones y proyectos para aumentar las hectáreas bajo riego y las acciones para la captación de divisas, fueron otros temas abordados durante el intercambio. En se sentido Pérez Ramos, explicó que para 2020 deben alcanzar los tres millones de MLC para la compra de los insumos necesarios.



En la minindustria “El tostón”, el también presidente del Consejo de Estado realizó la segunda parada, como parte de la última jornada de visita parlamentaria a Cienfuegos. En la pequeña fábrica se indagó acerca de la elaboración de alimentos pre-fritos y en conservas, derivados del plátano, la papa y de diferentes vegetales.



El alto dirigente recalcó la necesidad de aplicar la tecnología a los procesos, generar fuentes de empleo, sobre todo para las mujeres y llevar productos más acabados a la población, con el fin de facilitar las labores domésticas.



Termoeléctrica cienfueguera con plena eficiencia



Hasta la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, llegó también el presidente de la ANPP para sostener encuentro con los integrantes de su Consejo de Dirección, encabezado por Yeranis Zurita García, quien explicó detalles acerca de la composición de la fábrica, su ocupación general y el rol de las mujeres, tema de interés para Lazo Hernández.



Allí reflexionó acerca de la vitalidad de las industrias generadoras de energía eléctrica en el país, las que en los últimos días sufrieron afectaciones que repercutieron de manera negativa en la población y en la economía, pues muchos complejos fabriles se detuvieron para minimizar los daños al sector residencial.



Los trabajadores de la Carlos Manuel de Céspedes, centro vanguardia nacional por más de 40 años consecutivos, recibieron el reconocimiento del presidente Lazo, quien los conminó a continuar trabajando así para hacer honor al rol político que también desempeña la industria.



Las inquietudes salariales que provocaron el éxodo de especialistas y obreros, así como la realización de esos reclamos en los espacios correspondientes, fueron asuntos abordados. Igualmente se intercambió acerca del concepto de Poder Popular y el apoyo que brinda la CTE a la comunidad.



El cumplimiento del plan de generación eléctrica del actual años, los 4752 días sin accidentes laborales y el ahorro en aras de reducir gastos que inciden en los indicadores, evidenciaron que esa entidad es la mejor de su tipo en el país.



En el centro de la comunidad y entre su gente



Otro de los momentos de la presencia de Lazo en Cienfuegos, tuvo como escenario principal la comunidad, donde se reunió con delegados del Consejo Popular de Reina, miembros de sus Grupos de Trabajo Comunitario Integrado y las máximas autoridades del PCC y el Gobierno en la ciudad cabecera.



Eduardo Coll Rodríguez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, explicó al titular del Parlamento cubano, detalles del programa de atención integral a los barrios, que con más de novecientas acciones concentra las tareas fundamentales en 32 asentamientos con las situaciones más complejas.



Lazo Hernández, hizo énfasis en que lo realizado “no tiene valor si no cuenta con la participación activa de la gente, de las personas”. Agregó que la experiencia debe servir para fortalecer todas las estructuras y no sólo “para resolver los problemas materiales, sino también problemas sentimentales, del alma.



Reina Ponce Domínguez, presidenta del Consejo Popular manifestó cuánto hicieron de conjunto con el Grupo de Trabajo Comunitario Integrado para la atención a las familias durante la etapa más compleja de la COVID-19. Sobre ello el presidente del legislativo en el país expresó que “la pandemia nos enseñó a trabajar más con la gente, a trabajar individualmente con las personas”.



Al caminar algunas de las calles de a conocida barriada cienfueguera, el dirigente constató las labores para la reparación de inmuebles y otras instalaciones. En acercamiento a los vecinos les transmitió que los problemas no podrán resolverse al mismo tiempo. A ello el pueblo respondió con agradecimiento y reconoció los esfuerzos del territorio en aras de lograr su bienestar.



Para el cierre de la visita parlamentaria en Cienfuegos se reunieron las autoridades políticas y gubernamentales de los ocho municipios, directores de la subordinación local y provincia, presidentes de Consejos Populares y de Comisiones Permanentes de Trabajo.



Los representantes de esas estructuras en la ANPP efectuaron un resumen de los encuentros sostenidos con la población, trabajadores de todas las formas de gestión y directivos de entidades administrativas. Dentro de esa agenda se incluyeron sectores como Salud Pública, Deportes el de la Construcción, además de lo relacionado con la economía y sus nuevas transformaciones.



Igualmente se subrayó que no debe retroceder en la provincia en los indicadores que evidencia a COVID-19, luego de vivir las mayores complejidades en los meses de julio y agosto. La mejor forma de hacerlo a decir de Alexandre Corona Quintero, Gobernador provincial es “no bajar la guardia”.



De manera general Lazo Hernández mostró su satisfacción al visitar Cienfuegos y comprobar cuánto se trabaja en por la satisfacción de la población, protagonista del Poder Popular, que este octubre arriba a su aniversario 45.

Comunicadora institucional de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos. Periodista de Radio Ciudad del Mar.