Científicos confirman la extinción del primer insecto debido a la actividad humana

La revista Biology Letters publicó este miércoles un estudio que señala a la mariposa azul Xerces como el primer insecto extinto por la urbanización en Estados Unidos.

El Centro de Bioinformática Grainger de Field en Chicago confirma que se trata de una especie única, luego de que fuera analizado el ADN de un espécimen azul de 93 años.

El estudio refiere que “esta mariposa fue vista por última vez batiendo sus alas iridiscentes en San Francisco a principios de la década de 1940”.

La directora de las Colecciones de Insectos de la Universidad de Cornell, Corrie Moreau explicó que “la mariposa azul de Xerces es el insecto más emblemático para la conservación porque es el primer insecto de América del Norte que los humanos llevaron a la extinción”.

What happens when you sequence an extinct butterfly?

«Museum genomics reveals the Xerces blue butterfly was a distinct species driven to extinction» in @royalsociet w/ Felix Grewe, Naomi Pierce, Marcus Kronforst, & me! #CollectionsAreEssential https://t.co/ph0H9080y6 pic.twitter.com/qZVm58QFYi

— Dr. Corrie Moreau (@CorrieMoreau) July 21, 2021