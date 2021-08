Cienfuegos reporta mil 644 nuevos casos de COVID-19

La provincia de Cienfuegos confirma al cierre del 20 de agosto mil 644 nuevos casos de COVID-19, dos de ellos importados, cinco fallecidos, mientras cinco pacientes con la enfermedad se reportan en estado crítico y 38 en estado grave.

Según el parte de la Dirección Provincial de Salud, los diagnosticados con el SARS-CoV-2 pertenecen a los municipios de Cienfuegos (1078) – de las áreas A/I (189), A/II (299), A/III (54), A/IV (285), A/V (212), A/VI (5), A/VII (20) y A/VIII (14)-, Abreus (73), Aguada (125), Cruces (7), Cumanayagua (225), Lajas (68), Palmira (33) y Rodas (35).

A continuación otros datos de interés:

✅ Activos 8 199 casos, (1 142 menores, 66 de ellos menor de 1 año, 44 gestantes y 4 puérperas)

✅ 12 casos persistentes.

✅ Hoy se reportan 1 710 egresos.

✅ Se pesquisaron un total de 250 325 habitantes, lo que representa un 74,0 % del universo a pesquisar y 64 812 habitantes pertenecientes a los grupos vulnerables representando el 93,9 %, se identificaron con síntomas subjetivos de COVID-19 un total de 2 649casos, clasificaron como sospechosos.

✅ Se acumulan en la provincia 43694 casos confirmados de ellos, 336 importados y 43358 autóctonos.

✅ La tasa de incidencia acumulada de 10 730,2×100 000 habitantes, últimos 15 días de 5222,9x 100 000 habitantes.

✅ La incidencia de casos autóctonos acumulados por municipios en los últimos 15 días: 19 757de ellos Cienfuegos (12175), Palmira (1667), Abreus (1335), Cruces (1138), Aguada (803), Cumanayagua (1881), Lajas (957) y Rodas (1312).

✅ Se mantienen activos 944 controles de foco de casos confirmados: 507 del municipio Cienfuegos, 55 Aguada, 83 Cumanayagua, 62Cruces, 14 Lajas, 28 Palmira, 101 Rodas y 94Abreus.

✅ Vigilancia de laboratorio:

Recibidas 2638

Procesadas: 717

Salida de hoy:

IPK: 1 000

CIGB: 1 000

✅Actualmente con cinco eventos activos de ellos 3 comunitarios y 2 institucionales:

•Evento comunitario Cumanayagua, acumula 1961 casos con 113 activos. No se diagnostican casos en el día.

•Evento comunitario Potrerillo Cruces, acumula 370 casos con 20activos. No se diagnostican casos en el día.

•Evento comunitario ObourkeCienfuegos, acumula 336 casos con 101activos.Se diagnostican 26 casos en el día.

•Evento institucional Hogar de Anciano “Hermanas Giral” Cienfuegos, acumula 41 casos con 1 activo. No se diagnostican casos en el día.

•Evento comunitarioHospital PsiquiátricoCienfuegos, acumula 19 casos con 0 activos. No se diagnostican casos en el día.

✅ CARACTERIZACIÓN POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO LAJAS

 Acumula 2550 casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirman 957 casos – Tasa de incidencia 4392,7 x 100000 hab.

 En la semana actual confirma 360casos (62casos menos) tasa de incidencia 1652,4x 100 000 habitantes.

 Confirman 68casos en el día.

MUNICIPIO CRUCES

 Acumula 2477 casos confirmados

 En los últimos 15 días se confirma 1138 casos, tasa de incidencia 3788,8 x 100 000 habitantes.

 En la semana actual se confirma 421casos (247casos menos) tasa de incidencia 1401,7x 100 000 habitantes.

 Hoy confirma 7casos

MUNICIPIO AGUADA

 Acumula 2345 casos confirmados

 En los últimos 15 días se confirman 803 casos autóctonos, tasa de 2505,9 x 100000 hab.

 En la semana actual se confirma 363 casos (72casos más) tasa de incidencia 1132,8 x 100 000 habitantes

 Hoy confirma 125 casos

MUNICIPIO CUMANAYAGUA

 Acumula 3533 casos confirmados.

 En losúltimos 15 días se confirman 1881 casos autóctonos, tasa de 3873,1 x 100000 hab

 En la semana actual confirman 963 casos (507 casos más) tasa de 1982,9 x 100000 hab.

 Hoy confirma 225 casos.

MUNICIPIO CIENFUEGOS

 Acumula 24095 casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirma 12175 casos, tasa de 6860,4 x 100000 habitantes.

 En la semana actual se confirman 5351 casos (700casos más), tasa de 3015,3 x 100000 hab.

 Hoy confirman 1078 de ellos,A/I (189), A/II (299), A/III (54), A/IV (285), A/V (212), A/VI (5), A/VII (20) y A/VIII (14).

MUNICIPIO RODAS

 Acumula 3324 casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirman 1312 casos, tasa de 3882,6 x 100000 habitantes.

 En la semana actual se confirman 437 casos (310 casos menos) tasa de 1293,2 x 100000 habitantes.

 Hoy confirma 35casos.

MUNICIPIO ABREUS

 Acumula 2356casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirman 1335 casos, tasa de 4327,5 x 100000 habitantes.

 En la semana actual confirma 714casos (144 casos más) tasa de 2314,5 x 100000 habitantes.

 Hoy confirma 73casos.

MUNICIPIO PALMIRA

 Acumula 3013 casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirman 1667 casos, tasa de 5102,5 x 100000 hab.

 En la semana actual se confirman 854 casos (238 casosmás) tasa de 2614,0 x 100000 hab.

 Hoy confirma 33 casos.