La provincia de Cienfuegos prosigue con cifras por encima de mil casos positivos diarios de COVID-19 y al cierre del 21 de agosto reporta mil 664 nuevos diagnosticados con la enfermedad, cinco de ellos importados.

Este sábado fallecieron tres personas, mientras seis pacientes se reportan en estado crítico y 41 en estado grave.

Según el parte de la Dirección Provincial de Salud, los diagnosticados con el SARS-CoV-2 pertenecen a los municipios de Cienfuegos (639) – de las áreas A/I (21), A/II (217), A/III (58), A/IV (160), A/V (48), A/VI (42), A/VII (10) y A/VIII (83)-, Abreus (144), Aguada (242), Cruces (55), Cumanayagua (287), Lajas (94), Palmira (177) y Rodas (26).

Están activos aún con el nuevo coronavirus ocho mil 860 casos (7 311 menores, 86 de ellos menor de 1 año, 45 gestantes y 4 puérperas)

A continuación otros datos de interés sobre la situación actual de la COVID-19 en Cienfuegos.

✅ Hoy se reportan 1 003 egresos.

✅ Se pesquisaron un total de 249 177 habitantes, lo que representa un 77,0 % del universo a pesquisar y 65 287 habitantes pertenecientes a los grupos vulnerables representando el 94,6 %, se identificaron con síntomas subjetivos de COVID-19 un total de 1 872 casos, clasificaron como sospechosos.

✅ Se acumulan en la provincia 45357 casos confirmados, de ellos, 341 importados y 45016 autóctonos.

✅ La tasa de incidencia acumulada de 11138,6 x100 000 habitantes, últimos 15 días de 5318,2x 100 000 habitantes.

✅ La incidencia de casos autóctonos acumulados por municipios en los últimos 15 días: 21 656, de ellos Cienfuegos (12045), Palmira (1785), Abreus (1475), Cruces (1180), Aguada (945), Cumanayagua (1957), Lajas (945) y Rodas (1324).

✅ Se mantienen activos 951 controles de foco de casos confirmados: 507 del municipio de Cienfuegos, 55 Aguada, 86 Cumanayagua, 64 Cruces, 16 Lajas, 30 Palmira, 101 Rodas y 92Abreus.

✅ Vigilancia de laboratorio:

-Recibidas LBM Cienfuegos: 2 334

-Procesadas: 790

✅Actualmente con cinco eventos activos de ellos 3 comunitarios y 2 institucionales:

•Evento comunitario Cumanayagua, acumula 1961 casos con 110 activos. No se diagnostican casos en el día.

•Evento comunitario Potrerillo Cruces, acumula 370 casos con 20activos. No se diagnostican casos en el día.

•Evento comunitario ObourkeCienfuegos, acumula 336 casos con 100activos.No se diagnostican casos en el día.

•Evento institucional Hogar de Anciano Hermanas Giral» Cienfuegos, acumula 41 casos con 1 activo. No se diagnostican casos en el día.

•Evento comunitario Hospital Psiquiátrico Cienfuegos, acumula 19 casos con 0 activos. No se diagnostican casos en el día.

✅CARACTERIZACIÓN POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO LAJAS

 Acumula 2645 casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirman 945 casos – Tasa de incidencia 4337,6 x 100000 hab.

 En la semana actual confirma 454casos (29casos más) tasa de incidencia 2083,9x 100 000 habitantes.

 Confirman 94casos en el día.

MUNICIPIO CRUCES

 Acumula 2532 casos confirmados

 En los últimos 15 días se confirma 1180 casos, tasa de incidencia 3928,6 x 100 000 habitantes.

 En la semana actual se confirma 476casos (219casos menos) tasa de incidencia 1584,8 x 100 000 habitantes.

 Hoy confirma 55casos

MUNICIPIO AGUADA

 Acumula 2587 casos confirmados

 En los últimos 15 días se confirman 945 casos autóctonos, tasa de 2949,0 x 100000 hab.

 En la semana actual se confirma 605 casos (291casos más) tasa de incidencia 1888,0 x 100 000 habitantes

 Hoy confirma 242 casos

MUNICIPIO CUMANAYAGUA

 Acumula 3820 casos confirmados.

 En losúltimos 15 días se confirman 1957 casos autóctonos, tasa de 4029,6 x 100000 hab

 En la semana actual confirman 1250 casos (618 casos más) tasa de 2573,8 x 100000 hab.

 Hoy confirma 287 casos.

MUNICIPIO CIENFUEGOS

 Acumula 24734 casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirma 12045 casos, tasa de 6787,1 x 100000 habitantes.

 En la semana actual se confirman 5990 casos (645casos más), tasa de 3375,3 x 100000 hab.

 Hoy confirman 639 de ellos,A/I (21), A/II (217), A/III (58), A/IV (160), A/V (48), A/VI (42), A/VII (10) y A/VIII (83).

MUNICIPIO RODAS

 Acumula 3350 casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirman 1324 casos, tasa de 3918,1 x 100000 habitantes.

 En la semana actual se confirman 463 casos (328 casos menos) tasa de 1370,1 x 100000 habitantes.

 Hoy confirma 26casos.

MUNICIPIO ABREUS

 Acumula 2500casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirman 1475 casos, tasa de 4781,4 x 100000 habitantes.

 En la semana actual confirma 858casos (262 casos más) tasa de 2781,3 x 100000 habitantes.

 Hoy confirma 144casos.

MUNICIPIO PALMIRA

 Acumula 3189 casos confirmados.

 En los últimos 15 días se confirman 1785 casos, tasa de 5463,7 x 100000 hab.

 En la semana actual se confirman 1031 casos (411 casosmás) tasa de 3155,8 x 100000 hab.

 Hoy confirma 177 casos.