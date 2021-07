🎧 Cienfuegos se alista para enfrentar azote de Elsa

La provincia de Cienfuegos se prepara para enfrentar los embates del hurac谩n Elsa, que, de acuerdo con los modelos de pron贸sticos, pudiera atravesar el centro de Cuba el venidero lunes cinco.

Marid茅 Fern谩ndez L贸pez, primera secretaria del Comit茅 Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, llam贸 a garantizar la producci贸n de alimentos esenciales para la poblaci贸n como panes y galletas, adem谩s de las ofertas en mercados agropecuarios.

Se inform贸 que realizar谩n la venta de pan normado el domingo hasta las 12 del d铆a.

La delegaci贸n del Ministerio de Turismo trabaja en la protecci贸n de las 28 embarcaciones atracadas en la Marina Marlin y se alistan para, de acuerdo con la trayectoria del evento meteorol贸gico, trasladar los delfines del Delfinario.

El territorio dispone de 106 sitios para la evacuaci贸n y 94 centros de elaboraci贸n, y se estima que unas cinco mil pesonas pudieran ir a refugios m谩s seguros.

El Grupo Enpresarial de Comercio anunci贸 que facilitar谩 la posibilidad de aquirir lo antes posible los productos de la canasta b谩sica. Para ello, durante este viernes y s谩bado, las bodegas abrir谩n en el horario de 7:00 am 11:00 am y de 2:40 pm a 6:00 pm, no obstante, deber谩n prestar servicios hasta tanto existan personas en los establecimientos. El domingo la apertura ser谩 a las 7:00 am hasta las 12 del mediod铆a.

En la ma帽ana de este s谩bado deben partir 16 brigadas quir煤rgicas hacia los municipios y asentamientos intrincados y de dif铆cil acceso de la provincia, las cuales estar谩n conformadas por especialistas en cirug铆a general, ortopedia y traumatolog铆a, anestesiolog铆a y personal de enfermer铆a.

Fern谩ndez L贸pez exhort贸 a estar preparados para minimizar los efectos del posible paso de Elsa y luego acometer la etapa de recuperaci贸n.

馃帶 Escuche reporte sobre reuni贸n de Grupo Econ贸mico Social en Cienfuegos, del 2 de julio