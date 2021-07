Cienfuegos: Disponible la vacuna cubana Abdala para mayores de 19 años

La salida del equipo de prensa, este 29 de julio, fue más temprano junto a las autoridades políticas y gubernamentales del territorio sureño. Cienfuegos estaba efervescente desde el amanecer porque Abdala – esta vez como heroína – es el nombre más mencionado entre los cubanos agradecidos.

“Me llamo Teresa Ferrer Aguilar, vivo en el barrio de Punta Cotica, y estoy emocionada porque hoy estamos salvando nuestra vida y la de nuestros familiares y vecinos. Es un honor ser la primera en vacunarme con esta vacuna latinoamericana. El orgullo de los cubanos es que somos soberanos y por eso nuestros científicos han hecho este gran esfuerzo y podemos contar con Abdala.”

Y con la vacuna cubana Abdala, la prevención de la Covid 19 será efectiva al ciento por ciento, un argumento reiterado por los especialistas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y, entonces, la muerte hará menor mella entre tantos amigos, familiares, seres humanos.

Por su parte, Miguel Ángel Carrasco Moreira, vecino del Consejo popular de Buena Vista, manifestó que se sentía bien después de recibir la inyección en su brazo: “ni me dolió, tengo 71 años y digo gracias a la Revolución. Si no fuera por la Revolución, nosotros no tuviéramos esta oportunidad de mantener la salud, esa es la realidad.”

Con esta intervención masiva de vacunación en el municipio de Cienfuegos, está prevista la inmunización de más de 140 000 personas durante más de 30 días, explicó el doctor Salvador Tamayo Muñiz, Director provincial de Salud Pública, recientemente, “con la participación de médicos, enfermeras, estudiantes de Medicina y otros profesionales de la especialidad de Estomatología para agilizar el proceso en los 150 vacunatorios de la ciudad cabecera”, todos engalanados con el apoyo de los Comité de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres cubanas.

“Y todos están incluidos – aseguró la doctora Mariela García Velázquez, Subdirectora provincial de Salud pública – mayores de 19 años de edad, las embarazadas con más de 15 años y de todos los trimestres y todas las madres que lactan.

Mientras, en los criterios de exclusión están consideradas las personas que hayan sido vacunadas con otro candidato vacunal, los alérgicos al Tiomersal y quienes estén en la fase aguda de alguna enfermedad.

Igualmente, “los pacientes con incapacidad para movilizarse por sí solos que cumplan con los criterios de inclusión podrán ser vacunados con Abdala”, concluyó García Velázquez.

Este es uno de esos días emocionantes para quienes sentimos muy cercano el temor de contagio o visualizamos actitudes insensatas porque aún no prevalece la percepción de peligro ante la Covid 19. Pero Cuba es grande, muy grande y para todos está disponible la vacuna Abdala.