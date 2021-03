Un asteroide pasará cerca de la Tierra este 21 de marzo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) confirmó en un comunicado que este domingo 21 de marzo el asteroide “2001 FO32” transitará a una distancia mínima de a 2 millones de kilómetros del planeta Tierra con una velocidad de 34 kilómetros por segundo.

La agencia espacial estadounidense ha catalogado el objeto como “potencialmente peligroso”, aunque el riesgo de choque con la superficie terrestre es mínimo.

El asteroide tiene un kilómetro de diámetro y transitará a 1,3 millones de millas de distancia del planeta Tierra, es decir, aproximadamente dos millones de kilómetros, lo que representa más de cinco veces la distancia que separa a la superficie terrestre de la Luna.

Aunque el riesgo de colisión es prácticamente inexistente, los expertos han catalogado el asteroide como “potencialmente peligroso”, dado que es habitual que la Nasa defina de esa manera a cualquier objeto que se acerque a una distancia menor a los 7,5 millones de kilómetros, según han explicado portales especializados como Live Science.

Según información reciente publicada por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Cneos) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), el tránsito cercano del asteroide con nuestro planeta brindará una oportunidad única para los astrónomos, pues se prevé que sea el objeto rocoso del espacio de mayor tamaño que se verá durante todo el presente año.

Los científicos en Estados Unidos vienen monitoreando la trayectoria de este tipo de asteroides desde hace varios años, por lo que anunciaron que el tránsito cercano de “2001 FO32″ servirá para avanzar en la observación de sus características, mediante el uso de telescopios especializados.

“Al igual que los planetas, los asteroides y los cometas orbitan alrededor del Sol. La mayoría se encuentran en lo que se llama ‘el cinturón principal’ entre Marte y Júpiter. La gran mayoría de los asteroides cercanos a la Tierra provienen de la parte interior del cinturón principal donde, durante decenas de millones de años, sus órbitas fueron alteradas por la influencia gravitacional de Júpiter y Marte”, explicó la Nasa a través de su Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria.

Uno de los objetivos para los expertos será identificar el origen del asteroide y analizar cuáles podrían ser los materiales de los que está compuesto. Hasta el momento ningún asteroide conocido representa un riesgo significativo para el planeta Tierra y durante los próximos 100 años.

Los astrónomos han manifestado que la mayor amenaza conocida actualmente es la del asteroide 2009 FD, un objeto de gran tamaño que tiene una probabilidad de 1 en 714 (menos del 0,2%) de golpear la Tierra en el año 2185.

Récord de asteroides en 2020

Los astrónomos y científicos espaciales del mundo lograron registrar durante el año pasado más de 2.900 asteroides, entre ellos más de 100 que transitaron sobre la superficie terrestre a una distancia menor a la de la Luna con la Tierra, lo que permitió que fueran divisados desde nuestro planeta mediante telescopios.

En total fueron 2.958 las rocas espaciales vistas desde la Tierra en 2020, por lo que ese año rompió el récord de ser el que más avistamientos espaciales de ese tipo ha albergado, incluso con una gran parte de ellos que representaron nuevos descubrimientos para la comunidad científica, según recoge la revista Nature.

Entre tanto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) ya trabaja en la misión DART, un proyecto que tiene como objetivo definir mecanismos que permitan desviar asteroides.

Para lograr esta meta, la agencia espacial estadounidense decidió enviar una sonda al asteroide binario Dimorphos, con el fin de modificar, aunque sea levemente, su trayectoria original, lo cual se traduce en que la ubicación y las longitudes cambiarán instantáneamente.

Los expertos esperan impactar el mencionado vehículo no tripulado a una velocidad y ángulo específicos para lograr el desvío de la roca. Cabe señalar que al asteroide al que le están apuntando es el denominado Dimorphos, que no está en curso hacia la Tierra, así que no habrá peligro si el proyecto falla.

