Algunas de las palabras más bonitas del idioma español

Recientemente un compañero de trabajo me dijo que las palabras más bonitas son aquellas que traen la complicidad con otras personas, situaciones o procesos. ¿Qué rasgos identificarían entonces las palabras más bonitas del idioma español?

Hay vocablos que caracterizan las situaciones vividas y en dependencia de eso cada sensación o experiencia adquieren un significado mayor del que antes tenían. Solemos utilizar las palabras para condensar en un término lingüístico aquello con lo que conectamos.

¿Con cuál palabra conectas tú?

Acá te proponemos algunas. Quizás conocidas por ti, otras que pueden sorprenderte porque no suelen utilizarse cotidianamente y entonces se nos pierden en los diccionarios. Rescatemos los significados y construyamos nuestro repositorio, en afectos, hechos y palabras.

1- Apapachar

Con este verbo podemos crear una imagen de responsabilidad colectiva. Transmitir cariño sincero ayuda a la construcción colectiva de los afectos, que nos ayudan no solo para transformarnos como personas, sino al entorno.

¡Ahhh!: Significa Palmadita cariñosa o abrazo.

2- Otra palabra bonita es inconmesurable.

Significa que no puede medirse. Que es muy difícil o imposible de medir o valorar.

¿Qué cosa dirías que pudiera ser inconmesurable para ti?

3- Utopía

Aunque la canción Samba de la utopía es una composición en el idioma portugués, cuando se escucha puede devolver esa energía necesaria para convertir la utopía en realidad si se quiere.

Según la Real Academia de la lengua española (por la que a veces nos regimos, pero debemos trascenderla también) significa plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización.

La otra definición es la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano.

4- Inefable

¿Puede ser que una palabra no se exprese en palabras? No es un trabalenguas. Es que este vocablo significa que algo es tan increíble que no puede ser expresado en palabras.

5- Petricor

¿Un olor puede traducirse en palabra? Pues sí. Petricor es el nombre que recibe el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos.

6- Certeza

Las certezas pueden no animarte a seguir y a reconfigurar. Pero también pueden ayudarte a afianzarte en ellas.

Según la RAE tiene dos acepciones: Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo y Cualidad de cierto.

7- Mondo:

Limpio y libre de cosas añadidas o superfluas.

8- Ternura

Reconfigurar la ternura y apropiárnosla para hacer cambios en nuestra vida cotidiana

La RAE dice que es 1. Cualidad de tierno; 2. Sentimiento de cariño entrañable; 3. requiebro

9- Cristal

Pronunciemos la palabra cristal. ¿No suena linda?

Acá compartimos todos los significados subrayados por la Real Academia de la Lengua Española

1. Vidrio, especialmente el de alta calidad. Cristal de La Granja.

2. Pieza de vidrio u otra sustancia semejante que cubre un hueco en una ventana, en una vitrina, etc.

3. Lente de las gafas.

4. Tela de lana muy delgada y con algo de lustre.

5. Fís. y Quím. Sólido cuyos átomos y moléculas están regular y repetidamente distribuidos en el espacio.

6. Geol. Cuerpo sólido que naturalmente tiene forma poliédrica más o menos regular; p. ej., las sales, las piedras, los metales y otros.

10- Pichirruchi

Esta es una palabra utilizada en Perú y significa persona insignificante.