Advierte Rusia sobre ruptura de relaciones con EE.UU. si Washingon sanciona a Putin

El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, advirtió este jueves que la imposición de sanciones de Estados Unidos contra Vladímir Putin sería un paso equivalente a una ruptura de las relaciones entre ambas naciones.

Los comentarios de Peskov siguen al proyecto de ley de un grupo de senadores demócratas que contempla una serie de nuevas medidas contra Moscú en caso de un aumento de las tensiones en torno a Ucrania, y afectarían al mandatario ruso, al primer ministro, a los responsables de los ministerios de defensa y exteriores, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y a otros representantes del liderazgo militar.

Para Peskov, esas sanciones no tienen sentido, porque en su esencia y teniendo en cuenta la respuesta adecuada inevitable por parte de Rusia, la iniciativa de los legisladores estadounidenses equivalen prácticamente a romper las relaciones bilaterales.

Peskov aseguró que tales declaraciones son un intento de presionar a Moscú y no contribuyen a la búsqueda adicional de soluciones mutuamente beneficiosas y no contribuyen a la formación de una atmósfera constructiva en las negociaciones tripartitas entre Moscú y Occidente de esta semana para debatir los asuntos de seguridad.

En respuesta a una pregunta de periodistas sobre las posibles medidas recíprocas que podría tomar el país si Estados Unidos sanciona al presidente, Vladimir Putin, su vocero remarcó que Moscú siempre estará lista y siempre hará lo que sea mejor para la nación eslava.

Sobre las declaraciones de la OTAN para que Rusia retire sus tropas de las cercanías de la frontera con Ucrania, en una desescalada de la tensión con su vecino, Peskov consideró imposible que la Alianza Atlántica dicte cómo y dónde se pueden mover las fuerzas armadas rusas en su propio territorio.

Peskov remarcó que se está hablando del territorio ruso, cuando Moscú no mueve sus fuerzas armadas por el territorio de otros Estados y se oyen declaraciones de la OTAN de que se expandirá aún más a otros países.

Al respecto, Peskov se remitió a declaraciones de representantes estadounidenses que invitan a Finlandia y Suecia a incorporarse a la OTAN, y las exigencias de algunos miembros del bloque para que el bloque militar aumente las tropas en su territorio.

Por tanto, Peskov se cuestionó que se le pida a Rusia una desescalada en el contexto ya descrito.

Sobre las negociaciones para nuevas garantías de seguridad, el portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, confirmó que las conversaciones del miércoles con la OTAN concluyeron sin resultados positivos, pues hubo desacuerdos en las cuestiones de principio específicas.

El vicecanciller y jefe de la delegación en la reunión con representantes de la OTAN, Alexander Grushkó, advirtió que si la OTAN pasa a la política de disuasión contra Rusia, habrá una política rusa de contra-disuasión, y si hay intimidación, habrá contra-intimidación.

“Si se trata de una búsqueda de vulnerabilidades en el sistema de defensa ruso, también habrá una búsqueda de vulnerabilidades en la OTAN. No es nuestra elección, pero no habrá otro camino si no logramoscambiar hoy el peligroso curso de los acontecimientos», alertó el vicecanciller ruso al confirmar las discrepancias entre Rusia y la OTAN, tras su encuentro de ayer.

A la reunión con la OTAN le antecedieron el lunes y martes negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el mismo tema: dos propuestas de acuerdos de Moscú con la nación norteña y la Alianza Atlántica, cuyos puntos clave son las garantías mutuas de seguridad en Europa, así como la no expansión del bloque militar hacia el este europeo.

El jefe de la delegación rusa en el diálogo con su contraparte estadounidense, Serguéi Riabkov, deploró este jueves el rechazo de Washington y sus aliados a aceptar las propuestas de Moscú, y no ve ninguna razón para sentarse en los próximos días y volver a reunirse e iniciar las mismas discusiones.

La última ronda de conversaciones sobre garantías de seguridad entre Rusia y las potencias occidentales sesiona hoy en Viena en el ámbito de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.