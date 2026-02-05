Convocan en Cienfuegos a fortalecer funcionamiento y ejemplaridad de la organización partidista

Compartir en

Como una etapa para demostrar cuánto puede hacer el territorio, sin discursos y enfocados en acciones, calificó al año 2026 Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, durante el encuentro extraordinario de la organización, efectuado este miércoles.

En la cita, que hizo énfasis en el análisis de la implementación de los acuerdos del Onceno Pleno del Comité Central del PCC, la dirigente expuso los compromisos para el actual período y el nuevo sistema de trabajo que asegurará el cumplimiento de las prioridades de trabajo en la ciudad cabecera.

Con la presencia de José Ramón Monteagudo Ruíz, miembro del Secretario del Comité Central del Partido y Jefe de su departamento Agroalimentario, y autoridades de la provincia, los presentes determinaron proyecciones para fortalecer la vida de las estructuras partidistas y avanzar también en el orden socioeconómico.

En función de ese propósito Pérez Negrín enunció acciones específicas del territorio, según los objetivos del programa de Gobierno, entre las que detalló el fortalecimiento del control fiscal, el aumento de los rubros exportables, la mayor producción de granos y leche, así como la recuperación de las empresas con pérdidas.

Los miembros del Comité Municipal del Partido en Cienfuegos analizaron de manera crítica el rol de la organización dentro de la sociedad, el que debe percibirse de manera diferente, con tareas definidas y acordes a las necesidades de la población.

Ernesto Pulido López, miembro del Comité, refirió que es necesario analizar las causas de los incumplimientos de los diferentes indicadores económicos y productivos, y agregó que los militantes deben “ser mejores cada día para que pueblo siga creyendo en el Partido”.

Entre los aspectos señalados en el funcionamiento de la máxima organización política incluyeron el decrecimiento de la militancia y de las estructuras de base, la baja asistencia a las reuniones de los núcleos, la deficiente rendición de cuenta por parte de los administrativos y la falta de completamiento de los dirigentes.

Monteagudo Ruíz, ponderó el papel del Partido en las batallas económica e ideológica, al tiempo que exhortó a separar los problemas objetivos de los que dependen de la actuación humana, para ser capaces de exigir y controlar.

El Jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido reflexionó acerca de la necesidad de producir lo que demanda el territorio a partir de la explotación de la tierra, de cumplir las campañas agrícolas y lograr el autoabastecimiento.

Igualmente realizó un llamado al combate, “a crecernos todos”, a eliminar trabas y asumir con espíritu crítico y autocrítico el quehacer partidista en el que corresponde a cada núcleo estar “en el centro de los problemas”.