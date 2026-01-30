🎧 Escúchenos en audio real

Aumentan cooperativas cañeras incorporadas a Zafra azucarera en sector analista cienfueguero

Con el inicio del corte de caña en las cooperativas de producción agropecuaria Antonio Goitizolo, de Rodas; la Raúl Díaz y Manuel Santiago Leyva, ambas de Palmira, aumentan a seis las CPA incorporadas a la zafra azucarera en el sector anapista cienfueguero.

Rolando Regojo Lemus, especialista en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cienfuegos, quien atiende la actividad de zafra, explicó que esas se unieron a la 26 de Julio y 24 de Febrero, del municipio de Rodas y la Mártires del Moncada, de Cruces, que fueron las que iniciaron zafra con los primeros cortes.

En estos momentos ya acumulan más de 1 500 toneladas de caña de azúcar derribadas que tributan al central Ciudad Caracas, del municipio de Lajas y el compromiso de los campesinos y cooperativistas cienfuegueros es entregar casi 48 000 toneladas, para lo que cuentan con un área de 2 233 hectáreas en producción.

Agregó Regojo Lemus que las 15 cooperativas cañeras ubicadas en casi todos los municipios con excepción de la cabecera provincial y Cumanayagua, tienen previstos rendimientos de solo 21.4 toneladas por hectárea, inferior al de la última contienda.

 

