El misterioso caso de un huevo que revoluciona las redes sociales

Uno de los empleados de la granja avícola Stockman’s Eggs, en Australia, se llevó una sorpresa al descubrir un huevo de gallina que contenía en su interior otro de menor tamaño, algo que generó un gran revuelo.

La noticia fue publicada por un medio local, que subió a Twitter varias fotos en las que se aprecia el diferencial tamaño del huevo respecto con el resto de los de la caja, y que ocupa prácticamente toda la mano de la persona que lo sostiene. En otra de las fotos se ve cómo al romper el huevo aparece otro dentro.

“Mira este gran huevo. Stockman’s Eggs dice que lo puso una gallina de corral y cuando se rompió, ¡tenía otro huevo más pequeño dentro!”, dice el medio local en el tuit.

Look at this big egg. You gotta feel for the chook that laid it! Stockman’s Eggs says it was laid by a free range hen and when cracked, had another smaller egg inside! pic.twitter.com/9bDJKPCOVp

— ABC Far North (@ABCFarNorth) 5 de marzo de 2018