Vídeo: este es el destino de los cruceros de lujo tras la crisis del sector por el COVID

Kamil Onal, el jefe de un grupo de recicladores de barcos, explicó que el triste destino de estas naves de pasajeros provenientes del Reino Unido, Italia y EEUU se debe a la pandemia de COVID-19. Tras expandirse por el mundo prácticamente destruyó el sector de los cruceros para turistas.

WATCH: With cruising suspended worldwide, several cruise ships are being docked in Aliaga, Turkey, to be dismantled for scrap metal https://t.co/RwUJWJRgsE pic.twitter.com/dXQ1I9pllI

— Reuters (@Reuters) October 10, 2020