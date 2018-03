Trump: Escandalosa renuncia de su asesor económico

Donald Trump intenta disminuir el significado de una sucesión de renuncias de importantes funcionarios de la Casa Blanca.

¿Cuándo lo hace? Precisamente este martes al producirse la incómoda dimisión de su principal asesor económico, Gary Cohn.

Luego de rechazar la decisión del mandatario de establecer impuestos de aduana al acero y el aluminio.

La agencia noticiosa France Press (AFP) dio a conocer una breve nota de este: “Ha sido un honor servir a mi país y promulgar políticas económicas pro-crecimiento para beneficio del pueblo estadounidense”.

Horas antes, el presidente había refutado la extendida versión de que la Casa Blanca sea caótica bajo su mandato así como agregó “se irán otros mientras busco la perfección”.

Este domingo escribió en Twitter:

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de marzo de 2018