¿Trump o Biden?: La jornada electoral de Estados Unidos

Más de 100 millones de votos han sido recibidos para un 72,3% del total de votos emitidos en 2016.

40 estados tienen ya más del 50% de 2016.

No hay incidentes notorios que hayan obstaculizado la marcha de los comicios.

Un vistazo a los estados claves

Florida

El voto anticipado fue de 9 millones de boletas, para un 93.7% del total de 2016 y el 57.7% del total posible de votantes.

De los 9 millones el 39.1% se identifica como demócrata, el 37.9% como republicano y el 22.9% como independiente.

En el día de hoy, la asistencia a las urnas se comporta

Hay pocas encuestas a boca de urnas, pero se espera que estas sean favorables a Trump porque una parte considerable del voto demócrata se ejerció con anterioridad al día 3.

En cuanto al Congreso, en Florida no hay elecciones para el Senado, solo los 27 asientos de la Cámara de Representantes. Tampoco el Gobernador va a elecciones en 2020.

Medios de prensa reportan varios factores:

Hay tensión porque una eventual derrota de Trump pueda acarrear disturbios.

Existe percepción de que la contienda en la Florida será muy cerrada

Demócratas están convencidos en no ceder ni permitir que Trump manipule los resultados.

Demócratas cuentan a su favor con el aporte de los republicanos que quieren sacar a Trump de la Casa Blanca, algunos de considerable poder económico.

Pennsylvania

Han votado anticipadamente 2.5 millones de votantes, para un 40% del total del voto de 2016.

Las boletas recibidas anticipadamente no se procesan hasta hoy día 3, por lo que pudiera haber retraso en la contabilización. Algunos Condados plantean que no comenzarán a contar esas boletas hasta la mañana del 4, por no contar con suficiente personal, pero no son los más poblados.

Wisconsin

Se registran 1.9 millones de votos anticipados, para un 65% del total de 2016.

El conteo de los votos anticipados comenzó a las 0800 am por lo que pudiera terminarse en la madrugada del 4, o las primeras horas de la mañana. Entre los condados con esa situación está Milwaukee, que es considerado fundamental para las aspiraciones demócratas.

Según las redes sociales se reportan altos índices de asistencia a las urnas en los condados de Brown y Marathon, ambos con tradición republicana.

Michigan

Se registra 2.8 millones de votos anticipados, para un 58% de los emitidos en 2016.

El conteo de los votos anticipados se inició desde el 2 de noviembre, pero se estima que pueda extenderse hasta el viernes 6.

No se han reportado incidentes en las urnas, y el tiempo promedio es de 16 a 30 minutos.

Ohio

Se registraron 3 millones de votos anticipados, para un 33.9% del total de posibles votantes.

Se está reportando una amplia participación electoral.

Georgia

Se registraron 3.9 millones de votos anticipados, para un 55.9% de los votantes registrados.

Se han reportado algunas dificultades con las máquinas de votación en los condados de Spalding y Fulton, donde se ha recurrido a boletas de papel. El condado de Fulton es mayoritariamente demócrata.

Carolina del Norte

Se han registrado 4,2 millones de votantes anticipados para el 62,3% de los votantes registrados. De estos el 37% son demócratas, el 32% republicano y el 30% independiente.

Algunos lugares de votación comenzaron con demoras.

Minessota

Se registraron 1.8 millones de votos anticipados, para un 62% del total de 2016.

Hay casi 300 mil boletas que aún no han sido recibidas en los centros de conteo, lo que solo puede suceder hasta las 15:00 horas en 3 centros habilitados para ello.

El Octavo Circuito ha ordenado que las boletas que arriben después de las 15 horas sean separadas para ser contadas aparte.

Iowa

Se registraron casi 1 millón de votos anticipados, para un 41% del total de posibles votantes.

Hay un número record de personas asistiendo a las urnas, y las encuestas dan ventaja para Trump.

Hay reportes de llamadas automáticas donde les piden a las personas que se queden en casa y no voten.

Arizona

Se han recibido 2,4 millones de votos anticipados.

No se han recibido informaciones sobre actos violentos o amenazas, pero se incrementaron las medidas de seguridad en las calles y los centros de votación.

Colorado

Se han recibido 2,4 millones de votos anticipados lo que representa el 95.8% del total de los votos emitidos en 2016. De ellos 900 mil son demócratas y 776 mil republicanos.

Las encuestas otorgan a Biden casi 10 puntos de ventaja en ese estado.

Texas

Los seguidores de Trump trataron de eliminar 127000 votos anticipados del Condado de Harris, pero esta acción fue rechazada por un Jez Federal y por la Corte Suprema de Texas.

Nevada

El 61,8% de los votantes activos ejerció el sufragio de forma adelantada, de ellos 39,7% se identifican como demócratas y 35,5% como republicanos.

Los temores en torno a la pandemia han impulsado las cifras record de votación anticipada.

New Hampshire

Se reporta una alta participación del electorado en el estado.