🎧 Realizan en Cienfuegos test de antígenos a sospechosos de COVID-19

En Cienfuegos comenzó la realización de los test de antígenos a las personas sospechosas de padecer COVID-19, dijo en Conferencia de prensa este jueves, el Doctor Salvador Tamayo Muñiz, Director provincial de Salud pública.



“Son test cualitativos, rápidos que realizamos a quienes denominamos sospechosos por haber tenido algún tipo de nexo epidemiológico con pacientes positivos del virus Sars Cov 2, puede ser de primer, segundo o tercer orden – porque no siempre hay una relación directa – y debe presentar alguna sintomatología relacionada con la COVID-19.



Es por eso que, para viabilizar los estudios, en el territorio sureño realizan ese tipo de pruebas, con tecnología cubana, refirió Tamayo Muñiz y “cuando esos test son positivos, pues realizamos un PCR en tiempo real confirmatorio y así despejamos quién tiene o no la COVID-19.



Esta no es una experiencia netamente cubana – añadió el galeno – y resulta eficaz para el proceso de diagnóstico. “En Medicina y en el manejo de una epidemia, en particular, debemos usar siempre los métodos de Epidemiología y de la Clínica, y en esta última, los exámenes complementarios como el PCR y los test de antígenos nos ayudan a precisar diagnósticos, recalcó el directivo de Salud Pública, en Cienfuegos.Â