¿Quién me iba a decir que, muchos años después, aquel sonido que llegaba a través del aparato radial que había en casa formaría parte de mi vida? ¿Quién me iba a decir que aquel acercamiento primero de la mano de mi tía más joven y que vivía en mi casa, sería, al pasar del tiempo, una relación que alcanza ya 23 años ininterrumpidos?

Así es la Radio para mí: una compañía infaltable, un aliento, el sentido mismo de mi vida; quizás porque desde que culminé mi estudios universitarios como periodista, allá por 1994 no he tenido otro centro de trabajo que una emisora radial, primero Radio Cadena Agramonte, en Camagüey; ahora Radio Ciudad del Mar, en Cienfuegos.

La radio es sorprendente, embrujadora, te atrapa sin apenas percibirlo y créanme que deshacerse de ella es difícil o imposible – diría yo-, cuando se le ama profundamente. En una emisora se sueña, se palpita, se vive, se enamora; también hay enojos, desesperos y hasta incomprensiones, pero producidas por la lógica vorágine del día a día. Y estas últimas más temprano que tarde son olvidadas, para bien.

Es propio del periodista la capacidad de síntesis, pero es realmente complicado, atrapar en pocas líneas todo el amor que se puede sentir por un oficio, un trabajo, una razón de ser; y es que la Radio, es eso: pasión, amor, entrega, esfuerzo, resultados, cuando con tan solo oírte ya te reconocen, gente que te gratifica por tu trabajo, por tu sencillo cumplimiento del deber de estar, de ser compañía, alegría, conocimientos, movilización, compromiso.

Todo eso lo he aprendido en la Radio, mi otra madre, mi otra familia; la que me ha permitido ser mejor ser humano y profesional. Mucho de lo que hoy conozco lo he aprendido desde la Radio Cubana y de ello me enorgullezco.

Por eso desde el corazón y la pasión por la Radio, digo a mis colegas y nuestros oyentes. ¡Felicidades!!!!!