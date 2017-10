Por: Geysi Rosell Cuéllar (Radio Cruces)

Jornada homenaje “Y no te fallamos Fidel”: Los médicos eran un especial tesoro para Fidel. La doctora Mariam Capote Pérez, tuvo el privilegio de estar cerca del Comandante en Jefe en dos ocasiones. Esta joven crucense -a pesar de criarse en el seno de una familia que rechazó algunas medidas adoptadas por la triunfante Revolución Cubana-, siempre fue fidelista. De ahí que con la desaparición física de Fidel no pudiera evitar el dolor y las lágrimas. Ella misma se preguntó: ¿Quién no llora cuando se le muere un Padre?