Nancy: vivir por y para el pueblo

Toda la comunidad de Pepito Tey, Consejo Popular ubicado a cerca de 16 kilómetros de la capital cienfueguera, se identifica con la fémina sacrificada y ejemplar que los representa ante el Parlamento cubano, el más alto órgano del Poder del Estado en la nación.

Ella: Nancy Robaina Monzón, Presidenta de esa demarcación, comparte con los lectores de Radio Ciudad del Mar Digital experiencias de más de una década al lado de sus electores.

¿Cómo llega a los Órganos Locales del Poder Popular?

Al desactivarse la Central Electronuclear vine para el CAI Pepito Tey y estuve cerca de dos años laborando en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Belmonte, donde fui electa secretaria del Buró Sindical. Luego terminé mi Licenciatura en Educación y me convertí en profesora. Estuve aproximadamente ocho años en el Centro Mixto Hermanos Valladares e impartía Historia y Educación Cívica. Ya era delegada de circunscripción y no teníamos Presidente del Consejo, fui entonces elegida por el resto de mis compañeros para asumir esa responsabilidad

¿Recuerda la primera vez en que fue electa?

Fui elegida por primera vez en la circunscripción 87, luego me trasladé a la 88, en la que llevo muchísimos años. Para mí es un privilegio y un honor representar a la “zona de los edificios” y toda la comunidad que es muy amplia. Me gusta mucho la tarea porque me comunico con la población, los visito, conozco cuáles son sus principales preocupaciones y trato siempre de tramitar ante el gobierno y las entidades administrativas sus inquietudes.

¿Qué satisfacciones le reporta su labor como delegada?

Lo más importante es ayudar a todas las personas sin importar su condición. Me ha enseñado a cultivar valores como la responsabilidad y el humanismo porque me sensibilizo con lo problemas de todas las personas, los que siempre una quisiera resolver.

¿Cómo valora la atención a los planteamientos y el rol de las entidades administrativas en ese sentido?

Hay que mantener el seguimiento a la solución de esas insatisfacciones. Hemos avanzado mucho en el acompañamiento de los vicepresidentes del Consejo de la Administración y directores que convocamos luego de realizar el control y la fiscalización a sus entidades. Hoy la empresa que más

planteamientos acumula es la Eléctrica, aunque ha laborado en la solución de zonas de bajo voltaje.

Es parte de la actual Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿cómo ha vivido los momentos de las sesiones del Parlamento?

Es algo que nunca soñé, nos correspondió elegir y aprobar a nuestro Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Una se prepara mucho para el debate en las comisiones, en mi caso pertenezco a la de Industria, Energía, Minas, Recursos Hidráulicos y Construcción, pienso que podemos ayudar mucho a la provincia con las ideas, el conocimiento y todo lo que podamos aportar.

El pueblo cubano debate el Proyecto de Constitución que plantea cambios en la estructura del estado, ¿qué opinión le merecen estas transformaciones?

Todo lo que se está haciendo es por mejorar la calidad de vida del pueblo, todo se ha estudiado. Con la nueva estructura estaremos más organizados y se beneficiará cada cubano.

¿Qué es un delgado del Poder Popular para su comunidad?

Para mí, que he tenido problemas con el abasto de agua en mi comunidad, han sido días muy tensos, muy difíciles, de llorar y sufrir los problemas al lado del pueblo, que acude a una y no puedes defraudar porque confían.

También hay momentos buenos cuando reconocen la labor, cuando dicen “como lucha la delegada por el pueblo

¿Qué retos tiene Nancy como delgada, Presidenta de Consejo Popular y diputada?

Ser cada día mejor, escuchar al pueblo y vincularme más con él. A eso estoy comprometida. Quisiera que surgieran más prestaciones en la comunidad, mejores servicios porque así están contentos y nosotros más satisfechos.