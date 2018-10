Promoción del Plan Amigo finaliza el próximo 3 de noviembre, informa ETECSA

A partir de las 23:59 horas del sábado 3 de noviembre 2018 concluye la promoción del Plan Amigos, asociada a la activación de los planes de voz 15, 25 o 40 minutos.

Al cierre de esta promoción, implementada desde el pasado 3 de Mayo y válida por 6 meses, cesará la gratuidad de las llamadas a sus amigos, independientemente del día en que haya adquirido dicho plan, manteniéndose la vigencia de 30 días en los Planes de Voz.

Luego de la fecha señalada el Plan Amigos continua con sus facilidades, es decir, con la posibilidad de inscribir hasta 3 números fijos o móviles para llamadas nacionales con una tarifa preferencial de 0.20 CUC por minuto en el horario de 7.00 am a 10.59 pm. Así mismo pueden realizarse hasta tres sustituciones en un mes natural que se cobran a 0.10 CUC cada una. Este servicio no tiene renta mensual, no vence y aplica para los bonos de saldo.

Los usuarios deben conocer que ante combinaciones de diferentes ofertas y planes el orden de descuento siempre será: Bonos Promocionales, Planes y Saldo Principal.

Para más información contáctenos por el 118 o el 52642266.