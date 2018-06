Presentan Apklis y toDus en primer Taller de Informatización en Cuba

Dos nuevas aplicaciones desarrollados por la UCI, Apklis y toDus, diseñadas para trabajar en la red de datos, fueron presentadas en la mañana de este jueves, durante la segunda jornada del I Taller de Informatización.

El director del Centro de Soporte de la casa de altos estudios, Alan Pierra, mostró Apklis, plataforma que permite descargar aplicaciones Android cubanas y foráneas. Se pueden realizar búsquedas por categorías, descargar y actualizar. Pierra explicó que esta plataforma permite potenciar los software cubanos y lograr la soberanía tecnológica.

“El portal es accesible desde la navegación nacional y no solamente cuenta con aplicaciones cubanas, sino con las principales aplicaciones que usan los cubanos desde la apks de las redes sociales más famosas; aplicaciones útiles, y un amplio catálogo de juegos para dispositivos móviles”.

La plataforma no solo cuenta con un sitio web, sino con una aplicación móvil semejante a la Google Play (en el funcionamiento, no a cantidad de aplicaciones), la que permite descargar las aplicaciones tal y como lo hace la versión web, actualizar las que ya tengas instaladas y que para sorpresa puedes mandar a actualizarlas todas a la vez. No tendrás que esperar a que se descarguen una por una como en Google Play, incluso te avisa cuando haya una nueva actualización.

Entre tanto, Yadier Perdomo, director de Redes de este campus universitario mostró toDus, una plataforma de mensajería instantánea y colaborativa cubana. Este servicio será libre de costo en esta primera fase de prueba, y permite compartir mensajes de voz, imágenes de archivo y mucho más en tiempo real.

Ambos productos son desarrollados en la UCI, en colaboración conjunta con Etecsa para lograr que la población esté más comunicada de forma segura.

En otro momento del taller, Francisco García, viceministro de Justicia, valoró que se están desarrollando proyectos para lograr una cultura en la sociedad sobre la importancia de la informatización y así ayudar a obtener un mayor servicio a la población.

Ernesto Rodríguez, director de informatización del Ministerio de Comunicación, expuso el estado actual de la implementación del gobierno electrónico en el país.

Este Ministerio se ha propuesto para 2018, dijo, que todos los organismos de la Administración Central del Estado y los gobiernos en las provincias posean un portal institucional.

Explicó la necesidad de publicar una información organizada, que los sitios posean enlaces con las redes sociales. Están implementando la posibilidad de descargar documentos por la población en varios formatos y que los usuarios realicen un seguimiento en línea al estado de sus trámites.

En el debate de los primeros temas del Taller, se resaltó el papel de las Universidades y sus profesionales en el impulso de aplicaciones que tengan funcionalidades en la sociedad.

La MSc. Grisel Reyes León, presidenta del Grupo Empresarial de Información y Comunicaciones (GEIC), dijo en su intervención que lo principal para una mejor informatización es la unión en las ideas de lo que se va a hacer en función de la mejoría de la población. Debe existir una integración entre todas las empresas desarrolladoras de software y compartir lo que se produce para avanzar con mayor rapidez.

Explicó también que hay que evaluar cuáles son los productos de software que pudiéramos exportar siempre alineados con el avance del mundo en las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Fernando Fernández, directivo de la Empresa Cubana Industrial para la Informática, las Comunicaciones y la Electrónica (Gedeme), expuso los nuevos procesos en los que se encuentran inmersos, donde sobresale el trabajo conjunto con la Cujae, los Joven Club y la Universidad de las Ciencias Informáticas.

Habló también sobre la utilización de Nova en todos los equipos ensamblados, principalmente en laptop y teléfonos móviles, y explicó el trabajo con el aula tecnológica ATCNEA y el impacto que ha tenido. Fernández expresó, además, que trabajan todos los productos siempre alineados con la política de alcanzar la soberanía tecnológica.

El concepto de Universidad innovadora fue expuesto por la rectora de la UCI, Dra.C Miriam Nicado García, quien dijo que esta casa de altos estudios continúa con la idea de Fidel, de ser un centro docente productor, docente experimental.

En la UCI estamos apostando por ser una universidad de tipo innovadora, que además de hacer ciencia, también tenga un alto vínculo con el sector empresarial e industrial. Resaltó, asimismo, las alianzas con Biocubafarma, la Fiscalía General de la República, Etecsa y otras instituciones cubanas.

Nicado abordó el tema de los laboratorios científicos tecnológicos que se han logrado en la Universidad e invitó a las instituciones que deseen tener un laboratorio en la UCI: las puertas están abiertas.

¿Como usar #toDus?

Paso 1: Configura APN nauta, Nombre: “nauta”, APN: “nauta”. Similar a la configuración del correo nauta.

Paso 2: Activar datos móviles.

Paso 3: Abrir #todus, registrarse y esperar código de registro vía SMS. Introducir código, o esperar que la app lo lea solo, y listo.

Paso 4: Iniciar conversación con tus contactos que tengan #toDus instalado.

Por ahora no consume saldo, en caso de que ocurra, revise la sincronización automática del correo nauta….