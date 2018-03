México, gran triunfador de los Premios Oscar 2018

La 90 ceremonia de los codiciados Premios Oscar culminó al filo de la medianoche y amén de los actores distinguidos, con sobradas virtudes para ello, todos apuntan a un gran ganador: México.

La forma del agua, del realizador Guillermo del Toro, conquistó cuatro estatuillas: Mejor Película, Mejor Director, Diseño de Producción y Banda Sonora durante la ceremonia efectuada en el Dolby Theatre de esta ciudad.

Del Toro se convirtió en el tercer cineasta mexicano en alcanzar el lauro en la categoría de director, en los últimos cinco años, pero su obra no fue la única que generó menciones a México dentro de un país cuyo gobierno persiste en construir un muro fronterizo con ese vecino para contener la emigración.

El largometraje de Pixar Coco, que centra su argumento en la cultura mexicana, logró los galardones en los apartados de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por el tema Remember Me.

Si en algo conectan ambas cintas es en el abordaje de temas universales y mensajes positivos como la solidaridad, los valores familiares, la importancia de la comunicación, la necesidad de tolerancia, la amistad y la expresión del amor sincero.

Hay que usar la fantasía para contar historias. Es una puerta que tenéis que derribar y entrar, recomendó Del Toro al recoger la estatuilla dorada de Mejor Película.

El Oscar es el principal lauro que otorga la Academia de Cine de Estados Unidos, y la mayoría de los expertos en el séptimo arte lo consideran un referente de calidad dentro y fuera de ese país.

Otros triunfadores de los premios fueron Frances McDormand y Gary Oldman en las categorías de actuaciones protagónicas, en tanto Allison Janney y Sam Rockwell se alzaron con el galardón a mejor actriz y actor de reparto, respectivamente.

Un casi nonagenario James Ivory se convirtió en el más longevo ganador de la estatuilla dorada en el apartado Mejor Guión Adaptado, por el libreto de Call Me by Your Name (Llámame por tu nombre, en su traducción al español).

América Latina se anotó otro éxito en la 90 edición de los Oscar, con el triunfo del drama chileno Una mujer fantástica.

El lauro concedido al largometraje del director Sebastián Lelio, protagonizado por la actriz transgénero Daniela Vega, hace historia al dar a Chile su primer premio en el apartado de Mejor Película Extranjera.

Como era de esperar, la cinta Dunkerque, de Christopher Nolan, obtuvo los Oscar al Mejor Montaje, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Montaje de Sonido, en tanto el largometraje de ciencia ficción Blade runner 2049, de Roger Deakins, consiguió el premio a Mejores Efectos Visuales y Mejor Fotografía.

(Escrito por Martha Sánchez Martínez/ Prensa Latina)