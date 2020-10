La Organización de Naciones Unidas conmemora su 75 aniversario

El Día de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) marca el aniversario de la entrada en vigor, en 1945, de la Carta de las Naciones Unidas.

Aunque no hay otra organización mundial que tenga la legitimidad, el poder de convocatoria y el impacto normativo de las Naciones Unidas; al llegar a su aniversario 75 se escuchan, cada vez más, voces que se cuestionan, tanto por la derecha como por la izquierda del espectro político, la actualidad de la misma.

En un mensaje del secretario general, Antonio Guterres, se pueden encontrar los que serían los principales desafíos de la organización en este momento: la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y el combate al racismo. Frente a tal realidad, Guterres dice contar con una «guía siempre actual»: la Carta de las Naciones Unidas.

As we mark the @UN‘s 75th anniversary, our founding mission is more critical than ever.

Let us come together and realize our shared vision of a better world – with peace and dignity for all.#UNDay #UN75 pic.twitter.com/r5ux0gaYbK

— António Guterres (@antonioguterres) October 23, 2020