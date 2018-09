Ocho discos de artistas cubanos nominados al Granmy Latino

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció los nominados a la edición 19 de los premios Grammy Latinos 2018, liderada por el colombiano José Álvaro Osorio (J Balvin) con ocho candidaturas. Ocho discos de artistas cubanos están nominados.

A través de las redes sociales varios artistas presentaron los nominados a las categorías más importantes, entre ellas Álbum del Año, en la que compiten Prometo (Pablo Alborán), Vibras (J Balvin), Caravanas (Chico Buarque), Salvavidas de hielo (Jorge Drexler), Musas (Natalia Lafourcade) y México por siempre (Luis Miguel).

En el apartado Grabación del año aspiran al lauro Bomba Estéreo Anaadi, Kany García, J Balvin y Willy William, Rosalía, Nicky Jam, Natalia Lafourcade junto con Los Macorinos, Monsieur Periné, y repiten Alborán y Drexler.

Entre las 49 categorías en concurso también compiten por el gramófono dorado en la sección Mejor Álbum Tropical Tradicional Omara Siempre, de la cantante cubana Omara Portuondo, y A mí qué – Tributo a los clásicos cubanos, del Septeto Santiaguero.

Las nominaciones de Cuba demuestran la riqueza cultural de la Isla con gramófonos de diferentes géneros musicales.

La ceremonia de los Grammy Latinos tendrá lugar el 15 de noviembre en Las Vegas, un día antes se celebrará la gala Persona del Año, en la que el grupo mexicano Maná será homenajeado por su trayectoria artística.

Dos días antes, en ceremonia privada en Los Ángeles, el jazzista cubano Jesús Chucho Valdés, será distinguido con el Premio a la Excelencia Musical junto al español Dyango (José Gómez Romero), el brasileño Erasmo Carlos, el dominicano Wilfrido Vargas, el puertorriqueño Andy Montañéz, los mexicanos José María Napoleón y Yuri y los ejecutivos discográficos Horacio Malvicino y Tomás Muñoz.

Discos de artistas cubanos nominados al Granmy Latino

1. Omara siempre (Omara Portuondo, Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM ) Mejor Álbum de Fusión Tropical

2. Cantor de pueblo (Alexander Abreu & Havana D’ Primera, Páfata Productions S.L) Mejor Álbum Tropical Tradicional

3. A mí qué – Tributo a los clásicos cubanos (José Alberto “El Canario & El Septeto Santiaguero, Los Canarios Music) Mejor Álbum Tropical Tradicional

4. Fuerza Arará (Telmary & HabanaSana, Casa Discográfica y Editora Musical Producciones Colibrí) Mejor Álbum de Salsa

5. Palante el mambo! (Diego Gutiérrez, Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM ) Mejor Álbum de Fusión Tropical

6. Como anillo al dedo (Aymee Nuviola , Top Stop Music) Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

7. Back to the sunset (Dafnis Prieto Big Band, Dafnison Music) Mejor obra/composición clásica contemporánea

8. String cuartet no. 3 (in memoriam Ludvvig Van Beethoven), del álbum Alma con Brío (Yalil Guerra, compositor, La Catrina String Quartet, intérprete, RYCY Productions, Inc.)

(Con información de Prensa Latina/ Cubadebate)