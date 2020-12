El pasado 27 de noviembre, frente al Ministerio de Cultura de Cuba (Mincult), se congregaron personas con reclamos diversos. Por respeto a las inquietudes y demandas de los jóvenes vinculados al arte, que llegaron hasta allí por convocatoria en redes de grupos con otros intereses, se abrieron las puertas del Ministerio para un intercambio con el viceministro Fernando Rojas y representantes de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Después de más de cuatro horas de diálogo, se acordó sostener un nuevo encuentro, presidido por el Ministro, para el que previamente se conciliarían listas de temas y participantes.

Este 3 de diciembre, a la 1:39 p:m, llegó al Ministerio de Cultura un correo insolente, donde el grupo que se ha erigido en voz de todos, pretende imponer, de modo unilateral, quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar.

Al pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana, bajo el disfraz del arte, los que instrumentaron esta maniobra acaban de romper toda posibilidad de diálogo.

El Ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del Gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses.

Desmentimos los presupuestos —contenidos en el correo citado, que puede consultarse en los sitios digitales del Mincult— sobre los que se han articulado las condiciones de este grupo, carente de legitimidad y ética para emplazar a las instituciones de la cultura cubana.

Para los jóvenes y para todos aquellos artistas que se reunieron frente al Mincult el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana, siguen abiertas las oportunidades de diálogo, como ha sido una práctica histórica de las instituciones culturales de la Revolución.

El presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha reiterado que no somos un Gobierno en la clandestinidad. Somos una Revolución en el poder, que tiene entre sus fuerzas más formidables a la cultura, una cultura soberana, independiente y antimperialista desde la raíz.

Con los mercenarios, no nos entendemos.

Ministerio de Cultura.

La Habana, 4 de diciembre de 2020.

Año 62 de la Revolución.

Texto del correo:

“Reunión domingo ideas para condiciones

Dado el acoso, hostigamiento y criminalización hacia los participantes en el 27N y el MSI pedimos garantías de seguridad y protección para todos los que vamos a la reunión y para los que quieran estar afuera.

Dado que la lista de representantes enviada al MINCULT contiene los nombres de personas elegidas democráticamente por los manifestantes del 27N, la participación de dichos representantes en la reunión no puede ser negociable.

Dado que vamos a tratar temas legales, nos acompañará el jurista Julio A. Fernández Estrada como asesor legal en esta reunión.

Dado que los temas en la agenda superan las facultades del Ministro de Cultura y dado que, en momentos anteriores de nuestra historia en los que ha habido crisis en el campo de la cultura, ha sido siempre la máxima autoridad del país quien se ha sentado a dialogar, pedimos al presidente Miguel Díaz-Canel su presencia en esta reunión, así como de un representante facultado del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia.

Dado que los que están dentro de la reunión se deben y representan a cientos de personas que no estarán presentes; dado que en la experiencia anterior se violaron acuerdos, y que los medios oficiales sólo informaron de lo acontecido en la reunión a través del NTV en la versión del viceministro Fernando Rojas, sin posibilidad de réplica en ese medio, requerimos la presencia de prensa independiente para que grabe y cubra la reunión. Asimismo, pedimos que estén presentes los medios oficiales que requiera el MINCULT.

Pedimos que al final de la reunión se haga una declaración pública en conjunto (un representante del MINCULT y un representante del 27N) donde se expongan todos los acuerdos a los cuales se hayan llegado entre ambas partes.

No consideramos pertinente presentarnos a la reunión hasta que estas garantías hayan sido dadas públicamente.

Lista de participantes en la reunión:

Alejandro Alonso

Amaury Pacheco

Aminta de Cárdenas

Camila Acosta

Camila Lobón

Carlos Manuel Álvarez

Claudia Calviño

Claudia Genlui

Daniel Díaz Mantilla

Gretel Medina

Henry Eric

Jon Benavides

Juan Pin Vilar

Julio César Llopiz

Katherine Bisquet

Liatna Rodríguez

Luis Manuel Otero Alcántara

Mauricio Mendoza

Maykel González Vivero

Michel Matos

Mijail Rodríguez

Miryorli García

Nelson Julio Álvarez Mairata

Reynier Diaz

Reynier Leyva Novo

Sandra Ceballos

Solveig Font

Tania Bruguera

Ulises Padrón

Yunior García

Acompañantes:

Fernando Pérez

Julio Antonio Fernández Estrada

Lista de medios independientes:

14yMedio

Rialta

Periodismo de Barrio

El Toque

Cibercuba

Invitamos a la prensa oficial entre ellas:

Granma

Juventud Rebelde

NTV”