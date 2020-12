Mucho songo en fin de año con los Van Van y los Mayores

Como para sacudir bailando todos las malas energías del 2020 o para que nadie dude sobre la inmortalidad de la alegría en esta Cuba Viva a pesar de todo; para entrarle al próximo año como mejor sabemos: de fiesta, ya está disponible en la red de redes el tema Pa Los Mayores Y Los VanVan.

La popular agrupación Maykel Blanco y su Salsa Mayor, de la mano de su empresa Musicalia, de Artex, nos ha dejado ya en su canal de youtube MB Record Oficial y a través de las redes sociales el video clip del tema compuesto por Maykel Blanco y que forma parte de su última producción discográfica, licenciada para Cuba por el Sello Unicornio de Producciones Abdala.

Pa Los Mayores Y Los VanVan, han dicho Samuel Formell, director de Van Van y el propio Maykel Blanco, viene “echando candela”, así, en perfecto cubano lo presentan y aseguran que “será un regalo para el pueblo este fin de año».

En este tema se unen, por vez primera, la orquesta Van Van y Salsa Mayor. Vamos a decirlo mejor, queda registrada fonográficamente por primera vez esta unión que, musicalmente existe desde el propio surgimiento de la orquesta de Maykel Blanco, fiel admirador y seguidor del Tren de la música cubana. La prueba es su defensa del songo con que Formell revolucionó los pentagramas bailables y las pistas de la isla.

Hace un par de años, lo había confesado en entrevista exclusiva con CubaSí: “A mí como arreglista, como orquestador, siempre me llamó mucho la atención este género y me dije: el día que tenga una orquesta me voy a ir por este canal. Al principio sufrí muchas críticas, pero yo estaba preparado psicológicamente para eso, sabía que me iba a encontrar con eso, porque es un género que fue muy poco defendido por otras agrupaciones que no fueran propiamente los que lo crearon, en este caso los Van Van.

El género tiene una base rítmica que lo identifica y, por supuesto, todo el que lo cultive va a tener puntos de encuentro entre sí, pero pasamos tanto tiempo escuchando una sola agrupación cultivando este género que no estábamos acostumbrados a eso. Hoy, afortunadamente, Salsa Mayor tiene su sonoridad, sin dejar de hacer el songo al estilo nuestro y el público ya lo logra identificar y creo que eso ha sido una gran ventaja en los últimos años.” (Tomado de Cubasí)