Minuto a Minuto: Plan de la economía, presupuesto y nuevo cronograma legislativo a debate en la Asamblea Nacional

Sobre el presupuesto del Estado para 2021, en un ambiente de ordenamiento y devaluación del peso, Murillo Jorge dijo que hay que mejorar su ejecución.

El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos recalcó que los déficits presupuestarios hay que financiarlos, no se administran, y un déficit de 86 000 millones demanda un financiamiento de 86 000 millones.

“Eso significa que el año que viene vamos a enfrentar gastos que no están respaldados por ingresos presupuestarios generados por la economía real”.

“No pensemos que vamos a salir a gastar exactamente lo que la economía fue capaz de generar. Vamos a salir a gastar una parte que el presupuesto se tuvo que endeudar para poder enfrentar ese gasto, que se lo pide a los bancos y que tiene compromiso de devolución”, precisó.

Informó que el próximo año habrá un déficit fiscal de 18%, por encima de lo que normalmente ocurre, pues hay literatura que plantea que no puede ser mayor del 3%, pero la apuesta con esta decisión es que la economía empiece a reaccionar el próximo año.

“Si no aprobamos ese déficit, no podemos hacer la reforma salarial, y si no la hacemos, no hay estímulo al trabajo”, enfatizó Murillo Jorge.