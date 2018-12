Miguel Díaz-Canel: “Es hora de actuar sin dogmas ni formalismos”

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, protagonizó las palabras de clausura de la segunda sesión ordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En el Palacio de las Convenciones de La Habana, Díaz-Canel realizó un balance del año que en breve concluirá y ofreció perspectivas para los tiempos venideros.

Final del 2018: El año que despedimos quedará en la memoria nacional. Durante los meses transcurridos hemos contado con la guía de Raúl. Haciendo un balance de los resultados hay que hablar de la nueva Constitución que hoy se aprueba, no solo se ha enriquecido la cultura política, sino que nos hemos acercado más a las demandas de nuestra gente.

Pruebas: Hemos dado un mayor impulso al gobierno electrónico y la batalla económica. Tuvimos pruebas realmente duras como las lluvias en el centro del país y la caída de un avión que nos dejó 112 muertos y una sola sobreviviente, que recientemente dejó un mensaje de agradecimiento en las redes sociales, al pueblo y al equipo médico que la atendió.

Constitución y Plebiscito: Esta sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular termina con una gran noticia, la aprobación de la Constitución que se someterá a referendo. Todas y cada una de las intervenciones del pueblo enriqueció su contenido. El análisis popular no solo puso de manifiesto la necesidad de perfeccionarla, sino que aportó nuevos elementos para el ejercicio legislativo. Agradezco a los involucrados con el proceso de la Constitución, entre ellos funcionarios responsabilizados con el estudio y análisis de los planteamientos, y en particular a la Comisión redactora y a su presidente Raúl Castro Ruz.

Socialismo: La ley reafirma el rumbo socialista de la Revolución y permite encauzar el trabajo hacia el perfeccionamiento continuo de la sociedad. Reafirma una mayor inclusión, de justicia e igualdad social y más participación del pueblo.

Democracia: Este proceso es una genuina demostración del ejercicio de poder por el pueblo y, por tanto, del carácter democrático de nuestro sistema político. El consenso de los temas que definen la vida de la nación se construye con el consenso de todos. Habría que decirles a los detractores que se arriesguen a hacer un proceso similar en sus países.

Sí a la Revolución: Acudiremos a las urnas a apoyar la Constitución como expresión de firmeza y de lealtad a Fidel. Diremos Sí a la Revolución y al Socialismo, por el compromiso con los héroes y mártires de la Patria.

Trabajo de la ANPP: Ha sido intenso el trabajo de las diez comisiones en esta Asamblea, discutimos el tema del presupuesto y el Plan de la Economía de 2018 y sus proyecciones para el año próximo. El comportamiento de la economía cierra con signo positivo, con un discreto crecimiento de un 1,2 por ciento.

Repercusiones: Algunas de las medidas tomadas ayudaron a la subida de las pensiones para los jubilados. El incremento de los ingresos tiene un impacto en la vida de un sector importante de nuestra población, y uno de los sectores que más aporta es de las telecomunicaciones. A pesar del impacto de los embates meteorológicos y el bloqueo, el turismo sigue creciendo.

Aciertos: Entre los logros alcanzados este año, se prevé que la tasa de mortalidad cierre en 4 por ciento. El programa de la vivienda tuvo un impulso este año, con más de 29 mil viviendas edificadas, el cual tendrá un mayor impulso con la implementación del plan integral.

Futuro: Para el año que viene se prevé un comportamiento similar de la economía. Dentro del Plan de Desarrollo Social de 2030 se han planificado objetivos para el período 2019-2021, entre los que destacan el incremento de los ingresos por exportaciones, el uso de las fuentes internas. El país continúa sufriendo una tensa situación de las finanzas externas, lo que ha provocado una disminución en la compra de equipos e insumos.

Economía: La batalla económica sigue siendo la tarea fundamental y más compleja, porque es de la que más espera nuestro pueblo. Demanda de una movilización que no sea impedida por la burocracia. Es necesario reforzar equipos de dirección y gestión económica con apoyo de expertos en ciencias económicas y otras disciplinas.

Sin dogmas: Necesitamos una actividad más proactiva, inteligente y concreta de los dirigentes, impulsando y no trabando el desarrollo de los proyectos. Es menester ser más coherente con las implementación de los lineamientos aprobados por nuestro Partido. Es hora de actuar sin dogmas ni formalismos, encadenando empresas mixtas, sector estatal y no estatal. Debemos organizar este último sin frenarlo hasta lograr que se aparten de la ilegalidad. El reto es integrar a todos en la batalla por la económica.

Inversión foránea: Es imperativo impulsar la inversión extranjera, cerrar el ciclo de las exportaciones con el cobro oportuno, no gastar más de lo que ingresemos, detener y solucionar la cadena de impagos. Debemos garantizar suministros de la fuerza de trabajo, evitando sorpresas e improvisación.

Recursos humanos preparados: Aprovechar eficientemente la fuerza de trabajo calificada y científica que hemos formado la voluntad educativa de la Revolución. Es lo único que nos permitirá crecer por encima de los desastres climatológicos y el bloqueo. La gestión gubernamental se debe concentrar en incrementar la calidad de los servicios.

Reducir el endeudamiento: El próximo año será de ordenamiento, se pagarán más deudas que los créditos a obtener, no hay otra manera de hacer el Plan. Debo enfatizar que lo planificado es lo mínimo a alcanzar. Debemos potenciar todos las formas de ingreso. Lograr los objetivos propuestos dependerá con un alto nivel de control. En el caso de la zafra se ha iniciado con un sobrecumplimiento de los indicadores previstos, pero no se debe dejar decaer.

TV digital e Internet: Avanza la televisión digital y se abrió el servicio de Internet en los móviles, un claro mensaje del Gobierno para llevar al pueblo estos servicios, continúan las inversiones en las energías renovables, para cambiar la matriz energética del país.

Sesión extraordinaria de la ANPP: En el primer trimestre del próximo año convocaremos a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para analizar el Plan de Desarrollo Económico hasta 2030 y la implementación de los Lineamientos.

Trabajo por cuenta propia: Se implementan medidas relacionadas con los trabajadores por cuenta propia (TCP), la mayor parte de la población las acepta y las considera necesarias. Los TCP no son enemigos de la Revolución, son resultado del proceso de actualización, y han resuelto problemas que recargaban al Estado. Han rescatado oficios que la vida demostró necesarios. Su funcionamiento tiene que ser fruto de la legalidad, contamos con ellos para impulsar la economía, hay que eliminar los prejuicios, la desconfianza y la inseguridad.

Nuevas normas: Hay que dictar nuevas normas que aporten al reordenamiento de la actividad. No desconocemos que existen trabajadores privados han expresado inconformidad con la Revolución, porque están en contra de un orden que ponga coto al enriquecimiento ilícito, que no será permitido. Sabemos que hay esfuerzos para colocarlos en contra del proceso revolucionario, pero sabemos que no lograrán desunirnos.

Decreto 349: Entes ajenos han querido tergiversar el contenido del Decreto ley 349, a los que nunca les ha interesado la banalidad, el consumo y la vulgaridad. Sabemos muy bien de dónde provienen las instrucciones para desanimar.

Más debate sobre el tema: El Decreto, por su importancia, debió ser más discutido y explicado, a ello convoco a los artistas cubanos con una obra reconocida, para que nos acompañen, porque es una demanda de los propios artistas para que no se sigan desarrollando muestras pseudoartísticas y proteger la cultura nacional de los falsos artistas y de la cultura que produce antivalores. La creación artística en Cuba es libre, tal y como se dice en la Constitución.

Intercambio con el pueblo: Los temas debatidos requieren una atención priorizada del Consejo de Ministros, desarrollamos sistemas de trabajo basados en el intercambio con el pueblo, visitas a las ciudades y provincias. Allí hay que aclarar y destrabar problemas, revisar quejas. Hay que usar los medios de prensa y las redes sociales. Debemos abrir camino para la innovación científica y la informatización. Debemos seguir un estilo de dirección colectiva y cumplir con las orientaciones del Partido. Desarrollar una batalla ética contra la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, manifestaciones incompatibles en nuestro presente y futuro. Lo realizado es aún insuficiente y lo alcanzado es nada con los propósitos de la Revolución. Hay muchas interrogantes que atender y responder.

Victoria en la ONU: 2018 ha sido un año intenso. Latinoamérica y el Caribe no es ajena a estos influjos, Cuba es acusada de ser la protagonista de los grandes males de la región, el bloqueo se intensifica. El resultado de las votaciones en contra del bloqueo demostró el abrumador apoyo con que cuenta Cuba. Mucho agradecemos a los gobiernos que pidieron ponerle fin.

Integración regional: La Cumbre del Alba se pronunció para actuar en la movilización de las fuerzas progresistas y un expreso respaldo a Venezuela y Nicaragua. En México, López Obrador obtuvo una histórica victoria que despierta simpatía. Agradezco su hospitalidad.

Colaboración médica cubana: En Brasil, las calumnias de Bolsonaro para liquidar el programa Más Médicos nos han obligado a poner fin a la participación cubana, en defensa de la dignidad de nuestros trabajadores de la salud. Todos los días llegan mensajes de agradecimiento a nuestros médicos y de rechazo a la política del presidente electo, que los arrancó de los lugares más intrincados del país, de su función de salvar vidas. La historia dejará constancia del antes y después de nuestra colaboración.

Gira internacional: En los últimos meses hemos tenido importantes intercambios bilaterales en Rusia, República Popular Democrática de Corea, China, Vietnam, Laos, resultaron también significativos los encuentros sostenidos en Francia y Reino Unidos, igual resultó provechosa la visita de Pedro Sánchez.

Pelear es la victoria: Los convoco a sentir pasión y orgullo por lo que somos e impaciencia por lo que no hemos alcanzado. Tenemos la certeza de que pelear es la victoria. Vamos siempre por más y con el compromiso de las nuevas generaciones que no son relevo, sino continuidad.

Aniversario de la Revolución: Hoy hemos venido a rendir cuenta de nuestro trabajo. La mayor motivación nos la brinda el Aniversario 60 de la Revolución que nos enseñó que es posible vencer todos los obstáculos, si el pueblo nos acompaña. Vamos a salir adelante y vamos a seguir venciendo

Referendo constitucional: El 24 de febrero cuando se realice el referendo para aprobar la Constitución, Cuba estará tocando un punto culminante de los 150 años de nuestras luchas por la independencia y de los 60 años de la Revolución. Diremos Sí y venceremos de nuevo, porque Somos Cuba. Felicidades por el fin de año a nuestro pueblo. (Tomado de Cubadebate)