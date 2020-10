El amor por Cuba nos llena de esperanza

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció el avance integral de Santiago de Cuba, al resumir la visita gubernamental que durante dos días evalúo la marcha de importantes programas de desarrollo, en este territorio sobre el cual resaltó que de las 59 indicaciones registradas en los dos recorridos anteriores se han cumplido 53.

“Después de siete meses –explicó–, en que hemos estado centrados en la problemática económica y financiera del país y sobre todo en el enfrentamiento a la COVID-19, con el regreso a la nueva normalidad reiniciamos este sistema de visitas de trabajo en que uno se siente muy estimulado por los aprendizajes, por las cosas que observa y también porque nos permiten compulsar y destrabar problemas no resueltos, así como apoyar el trabajo de los territorios”.

Según añadió, en ese resultado de las pasadas visitas se expresa un nivel de respuesta alto a las indicaciones, pues las seis que restan están en proceso y se han estado precisando, mientras que ahora nuevamente han podido apreciar ese ambiente de creatividad, de trabajo y de esfuerzo, en una provincia donde cada vez se observan cosas nuevas logradas.

De manera especial reconoció la respuesta del territorio a la COVID-19, que le ha permitido acumular cinco meses y medio sin tener casos positivos, como resultado del trabajo sistemático y cohesionado en la aplicación de las medidas de enfrentamiento por el sector de la Salud, el Partido, el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, y en especial por la participación consciente del pueblo santiaguero.

No obstante, insistió en que nadie debe confiarse, pues “que en estos momentos no tengamos casos positivos en Santiago de Cuba no nos puede negar los casos que pueda haber, la posibilidad de que existan personas asintomáticas que andan por la calle y sencillamente no se detectan, porque es una de las maneras del comportamiento de la enfermedad, pero sobre todo porque no podemos confiarnos de una enfermedad que está al acecho.

“Ahora la nueva normalidad nos exige más, tenemos que ser más exigentes en el pesquisaje, más oportunos en la detección de los casos que pudiera haber, más oportunos también en el trabajo con los sospechosos y sus contactos porque ahora el reto es no caer en rebrotes, y si ocurriera se impone salir lo más rápido posible de esa situación”.

Respecto a las consideraciones sobre los lugares personalmente visitados, Díaz-Canel destacó la experiencia de La Finca La Fortaleza, de Aida Dolz, como una de las que deben multiplicarse de inmediato pues las cosas que se han criticado en otras lugares allí funcionan bien, y dijo que identificando a 400 productores para que generalicen el proyecto se resuelve en el país la demanda de carne de cerdo.

En igual sentido, valoró la trascendencia para la nación de la nueva fábrica de cemento que con capital cubano se construye al este de esta ciudad. Será una planta totalmente nueva, con la última tecnología de punta en la producción del importante árido, y constituye una muestra de la solidez con que Cuba sigue avanzando.

Debe significarse, que previamente el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y los viceprimeros ministros Alejandro Gil Fernández, Roberto Morales Ojeda, Inés María Chapman Waugh y Jorge Luis Tapia Fonseca expusieron las apreciaciones que en sectores bajo su atención recogieron junto a un grupo de ministros.

Especialmente, Valdés Mesa señaló que el programa de recuperación cafetalera hasta el 2030 marcha bien, y que en el importante rubro exportable la provincia puede acortar ese plazo para llegar ante de la fecha trazada a las 8 400 toneladas que entonces debe aportar a la nación. Agregó que existe motivación en los macizos cafetaleros y este año van a cumplir el monto fijado.

“Es muy importante –apuntó el Presidente–, avanzar además en la estrategia económico-social, en la producción de alimentos, en la vivienda, en los problemas de la población como el abasto de agua fundamentalmente en Palma Soriano y San Luis, en la solución al deterioro de los viales y los problemas del transporte, conscientes de la situación económica que atraviesa la nación”.

Al abordar esa problemática y el impacto que en ella debe tener el proceso de ordenamiento económico anunciado, dijo que está llamado a romper junto a la cadena de impagos el robo y desvío de recursos, y respecto a la unificación monetaria y cambiaria reiteró la confianza que debe tener la población, pues mucho antes de que se decida aplicar será explicado todo lo que se debe hacer.

Como complemento esencial de la actual situación, instó a seguir defendiendo la aplicación de la ciencia, la innovación y la informatización de la sociedad, a elevar la autopreparación de los cuadros e impulsar aún más los proyectos de desarrollo local y territorial, y el despliegue de la fuerza de los órganos del Poder Popular.

“Son momentos en que tenemos que seguir potenciando las buenas energías con el ímpetu de nuestra población, para seguir defendiendo nuestra convicción de no rendirnos ante nada”, aseguró Díaz-Canel ante directivos del territorio encabezados por el Primer Secretario del Partido en la provincia, Lázaro Expósito Canto, y la gobernadora a esta instancia, Beatriz Johnson Urrutia.

“Lo aprendido –enfatizó–, lo apreciado y lo aportado en el encuentro con la población de Santiago de Cuba nos demuestra que era necesario volver a empezar las visitas gubernamentales por aquí, y que el amor por Cuba nos llena de esperanza y optimismo, nos moviliza, porque pensar como país es sembrar el futuro”.

Concluido el análisis, un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y al Apóstol José Martí, acudieron a tributar el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y varios integrantes de la comitiva que viajó a esta ciudad, al depositar flores ante sus respectivos monumentos funerarios, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia.