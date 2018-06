Michael Moore prepara un proyecto “secreto” sobre Donald Trump

El documentalista y director Michael Moore ha hecho saltar la sorpresa entre sus seguidores publicando un curioso y misterioso mensaje en sus redes sociales.

Una publicación que anticipa un nuevo “proyecto secreto” en el que el activista estadounidense asegura que ha estado trabajando durante meses.

El documentalista ganador del Oscar por Bowling for Columbine (2003) compartió un vídeo en sus perfiles de Facebook y Twitter, que lo muestra a él mismo como invitado junto a Trump en The Roseanne Show, el famoso programa de entrevistas que se emitió a finales de los 90.

El vídeo que colgó Moore en Facebook agrega tras ello una pantalla en negro, antes de mostrar la URL de su página web. Y el tweet que incluye este vídeo está acompañado por el siguiente texto: “Conozco a Roseanne. Y conozco a Trump. Y están a punto de lamentar el día que me conocieron…”.

En el citado vídeo, los tres discuten acerca de la película de Moore, Roger and Me (1989), en la que el excéntrico director perseguía al presidente de General Motors, Roger Smith, tras haber cerrado varias plantas de producción en Flint, Michigan. Durante la entrevista, Barr presenta a Moore como “el opuesto filosófico” del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Es fantástico, de verdad, me encanta lo que hizo”, le dice Trump a Moore acerca de su documental. “Si yo fuera Roger, no me hubiera gustado, pero lo disfruté. Aunque espero que nunca me haga uno”, termina de comentar de comentar el entonces empresario en el vídeo original.

Además Moore publicó un texto más extenso en Facebook en el que, entre otras lindezas, dice lo siguiente: “Roseanne [Barr], el insulto viscoso que retuiteaste ayer, si tuviera tiempo para demandarte y sacarte cada centavo que tienes… Pero tengo una mejor idea”, asegura Moore en relación al inminente proyecto que se trae entre manos.