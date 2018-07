El día en el que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se quedaron afuera: ¿el principio del fin de una era?

Primera escena, en Kazán: Kylian Mbappé -francés de 19 años- tiene una sonrisa parecida a la que le contaron que lucía su actual entrenador, Didier Deschamps, al levantar la Copa del Mundo en 1998, cuando el pibe que ahora asombra a un estadio entero y al mundo entero estaba en la panza de su mamá. Cerca del francés que -para la FIFA y para todos- fue el Jugador del Partido está Lionel Messi. Solo, callado, vencido sobre el césped. No hay palabras para contar su dolor. Saluda con respeto a los que lo sacaron del Mundial y con afecto a sus compañeros. Es la escena final, la que cuenta, sin vueltas, ese 4-3 de Francia frente a la Argentina, en los octavos de final.

Parece una maldición. Se repitió: el crack rosarino sigue sin convertir goles en los mano a mano de los Mundiales. Cuatro ediciones, ocho partidos, 756 minutos, ningún gol. El dueño de casi todos los récords no puede con esa suerte de estigma. No logra ser ese futbolista estelar que se convirtió en el máximo anotador de la historia de la Selección. Paradojas de una estrella que en esas instancias sólo pudo ofrecer destellos.

Los rivales lo despiden con cariño en los gestos y con reverencia en las palabras. “Me hace amar al fútbol”, dice Paul Pogba, otra de las figuras de Les Bleus. Pero no hay caso: Messi sigue mostrando -a su modo y manera- su desconsuelo.

Es el final del Mundial para Messi. Es también la victoria del fútbol de equipo: Francia venció al crack que no tenía quién lo rodeara.

Segunda escena, en Sochi: Cristiano Ronaldo no tiene en su cara ese rostro vencedor que exhibió hace tan poco en el desenlace de la Champions League, con el Real Madrid frente Liverpool, en Kiev. No hay mueca de publicidad odontológica. No luce ese cuidadoso gesto ante cada premio que ganó en su recorrido de crack vencedor. Su cara cuenta otro desenlace: Uruguay acaba de vencer 2-1 a Portugal y lo dejó en el camino, también en los octavos de final.

No fue un mal Mundial de Cristiano. Jugó una primera rueda para el aplauso (convirtió cuatro goles en tres partidos), pero en el encuentro contra Uruguay no pudo ser ese CR7 capaz de todo bajo el cielo del Santiago Bernabéu.

No jugó a la altura de su estela ante La Celeste del Maestro Tabárez. No lo acompañó el equipo. A diferencia del seleccionado uruguayo, que es justamente eso: una suerte de cooperativa en nombre de un objetivo.

Es el final del Mundial para Cristiano. El muchacho que odia perder, perdió.

Los protagonistas del Superclásico individual de la última década. Los dueños de casi todos los premios al mejor futbolista anual que entregan la FIFA y France Football se fueron en el cuarto partido, en octavos. Demasiado pronto para las expectativas. De ellos. De sus fanáticos. De los negocios que se generan a su alrededor.

Esta doble despedida resulta también una invitación a una pregunta que late y que no tiene respuesta: ¿es el final de una era inolvidable?

La primera aproximación a una respuesta tiene que ver con la impronta competitiva de sus protagonistas: con ellos, nunca se sabe.

