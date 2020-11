Fallece Diego Armando Maradona a los 60 años

Diego Armando Maradona, el mejor jugador de la historia del fútbol argentino, falleció este miércoles al mediodía (hora local) en su casa de Nordelta, Provincia de Buenos Aires, tras sufrir un paro cardíaco.

Según informó La Nación, el ‘Pelusa’, quien tenía 60 años, se descompensó y no pudo ser reanimado por los médicos, que llegaron en nueve ambulancias al lugar para asistirlo.

Por el momento, nadie de su entorno ha confirmado la noticia.

De forma reciente, el ‘Diez’ había sido operado en su cabeza por un hematoma subdural, pero había sido dado de alta al recuperarse con éxito de la intervención.

La historia ha querido que partan el mismo día.

«Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón.»#HastaSiempreDiego pic.twitter.com/739iG4Lik6

— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 25, 2020